O cantor sertanejo Leonardo desabafa sobre retomar a rotina após fazer viagem de pesca com os amigos para o Pantanal no fim de semana

A esposa do cantor sertanejo Leonardo, Poliana Rocha, mostrou aos seus seguidores nas redes sociais que o artista já está de volta ao trabalho. Inclusive, nesta segunda-feira, 10, o famoso participou de três reuniões de compromisso do trabalho após voltar da viagem para o Pantanal, no Mato Grosso, com os amigos no fim de semana.

"Tenho raiva de reunião", resmungou à mulher, após dizer que só voltou de viagem para cumprir a agenda.

Poliana, por sua vez, ficou feliz pelo retorno do marido e fez vários elogios a aparência do “Pantaneiro”, Leonardo, então respondeu: “é porque o pantaneiro não misturou cachaça com cerveja”.

A reunião que Leonardo participou em Goiânia discutiu a administração das fazenda em Jussara (GO), onde o cantor tem uma criação de gado nobre.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo (@leonardo)

Viagem ao Pantanal

No último fim de semana, Leonardo curtiu uma viagem para o Pantanal, no Mato Grosso, e compatilhou diversos momentos da ocasião com os seus mais de 21 milhões de seguidores.

Um deles, foi publicado nesta segunda-feira, 10, enquanto curtia um momento de pescaria com os amigos, o artista se deparou com uma onça pintada. O animal estava deitada tranquilamente embaixo de uma árvore.

"Oi, linda. Maravilhosa. Isso aqui é o Pantanal, nosso patrimônio. Olha que coisa linda", disse Leonardo, encantado com o animal.

Confira abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo (@leonardo)

Leia também: Poliana Rocha diz que encarou síndrome após saída de Zé Felipe de casa