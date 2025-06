Após se declarar, César Tralli ganha surpresa de Ticiane Pinheiro na Globo; veja

O jornalista César Tralli é surpreendido com uma declaração de sua esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro, em seu local de trabalho nesta quinta-feira, 12

Com a celebração do Dia dos Namorados acontecendo nesta quinta-feira, 12, o jornalista César Tralli e a esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro decidiram surpreender um ao outro para se declararem . Isso porque, durante a manhã, o comunicador enviou um buquê de flores e um cartão à amada, que recebeu o presente em seu camarim na TV Record. Já nesta tarde, foi a vez dele ser supreendido e ganhou mimos da artista em seu local de trabalho, a TV Globo.

Em foto publicada nos stories do perfil dele no Instagram, Tralli mostrou o presente que recebeu de Tici, que estava em cima de sua mesa de trabalho na redação da Globo. Para surpreender o amado, Ticiane optou por orquídeas, uma foto deles se beijando durante a cerimônia de casamento, acompanhadas por um bilhete dela escrito à mão:

"Feliz Dia dos Namorados para o melhor namorado do mundo! Te amo, vida. Beijos, Tici", dizia o bilhete. Em resposta, Tralli agradeceu: "Muito obrigada pela surpresa! Amei", escreveu na imagem.

Confira:

César Tralli ganha surpresa de Ticiane Pinheiro na Globo - Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro ganha declaração do marido

Nesta quinta-feira, 12, César Tralli surpreendeu a esposa, Ticiane Pinheiro, com um belo presente.

Em vídeo publicado no perfil de Tici no Instagram, ela apareceu entrando em seu local de trabalho e acaba se deparou com um belíssimo buquê de rosas vermelhas e um cartão romântico.

Além disso, em seu perfil no Instagram, Tralli revelou que fez um cartaz em homenagem à Ticiane Pinheiro, com direito a diversas fotos do casal, incluindo registros do início do relacionamento.

"Se liga no cartaz, vidinha! Minha eterna namorada. Do seu, eterno romântico", escreveu o jornalista na legenda da publicação.

Vale lembrar que Tralli está no Rio de Janeiro a trabalho. O jornalista, que reside em São Paulo, está substituindo William Bonner na bancada do Jornal Nacional.

