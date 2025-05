Após sair com as amigas, Rafa Justus mostra fotos da noitada em SP

Rafa Justus, de 15 anos, compartilha uma série de fotos com as amigas curtindo a noite desta sexta-feira, 23, em São Paulo, após mostrar os bastidores da preparação

Neste sábado, 24, Rafaella Justus, de 15 anos, publicou uma série de registros referentes à noitada que curtiu com as suas amigas nesta sexta-feira, 23 . Antes, a jovem havia publicado um vídeo, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, se preparando para sair. Nas novas publicações, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus surgiu mostrando a transformação no visual após ela e as outras meninas se arrumarem.

Além do vídeo, Rafa reuniu várias selfies ao lado de outras adolescentes na ocasião. O look escolhido pela jovem para a noitada foi um top com transparência e uma mini saia em tons preto.

Confira, abaixo, os registros:

Bastidores

Na noite desta sexta-feira, 23, Rafaella Justus mostrou, nos stories de seu perfil no Instagram, os bastidores para sair com as amigas e curtir a noitada em São Paulo. Em vídeo, a jovem apareceu arrumando as colegas para saírem juntas. No registro, ela ainda confessou: "Minha parte favorita de sair com amigas é arrumar elas", escreveu.

Na imagem, Justus ainda aparece usando short e blusa antes de inciar a sua preparação. Como trilha sonora da publicação, Rafa colocou uma música famosa usada na rede social TikTok.

Rafaella Justus divide foto especial com pai e o padrasto

Rafa Justus esteve presente na festa luxuosa em celebração aos 10 anos de casamento do pai, Roberto Justus, com Ana Paula Siebert, realizada em São Paulo, e compartilhou um registro especial.

O casal também festejou os 70 anos de vida de Roberto. Rafa Justus, que é filha do empresário com a apresentadora Ticiane Pinheiro, compartilhou uma foto ao lado do pai, Roberto, e do padrasto, o jornalista César Tralli, marido de Ticiane. Confira!

Leia também: Rafaella Justus posa com Ticiane Pinheiro e se declara: 'Maior inspiração'