Após polêmica, Padre Fábio de Melo se manifesta sobre a escolha do novo papa

Padre Fábio de Melo fala sobre o papa Leão XIV nesta quinta-feira, 8; em abril, o religioso foi cobrado por fiéis para se pronunciar sobre a morte de Francisco

Na tarde desta quinta-feira, 8, padre Fábio de Melo veio, por meio de seu perfil no Instagram, dar as boas-vindas ao novo líder da Igreja Católica, o cardeal estadunidense Robert Francis Prevost, de 69 anos . O momento acontece após o religioso ser cobrado por fiéis para se pronunciar sobre a morte de papa Francisco(1936-2025), no dia 21 de abril.

Na mais recente publicação feita por Fábio, o religioso deixou uma singela mensagem ao Pontífice, que adotou o nome de Leão XIV: “Seja bem-vindo, Papa Leão XIV! Os desafios que o esperam já estão nas mãos Daquele que o elegeu”, escreveu na legenda da publicação, ilustrada por uma imagem de Prevost em sua primeira aparição pública como papa.

Entenda a polêmica

Em abril, padre Fábio de Melo foi criticado por fiéis pela omissão do religioso sobre a morte do papa Francisco, no dia 21.

Embora tivesse dado entrevistas para a CNN Brasil e GloboNews sobre o ocorrido, o padre optou por não se manifestar nas redes sociais. Ao invés, ele manteve a divulgação de suas músicas e um show realizado no Ceará.

Somente no dia seguinte à morte de Francisco, Fábio o homenageou: “Obrigado, Papa Francisco. Tenho certeza que foi com um sorriso no rosto que Deus o recebeu na eternidade. Para mim, o seu principal legado foi o de nos recordar que sem Jesus pode até haver religião, mas não há santidade“, escreveu na legenda da publicação.

O novo papa

Nesta quinta-feira, 8, a Igreja Católica anunciou o seu mais novo lider: o cardeal Robert Francis Prevost, que passa a ser chamado de Papa Leão XIV. A escolha foi feita por meio de Conclave após a morte do papa Francisco, em abril.

Papa Leão XIV é o primeiro líder da igreja que nasceu nos Estados Unidos. Em seu discurso, o pontífice anunciou que dará continuidade ao trabalho de Francisco: "Queremos ser uma igreja sinodal, que avança, que busca sempre a paz, a caridade, sempre estar próxima, principalmente daqueles que sofrem". Saiba mais!

