Juntos há 4 anos, Bruna Biancardi revela status de relacionamento com Neymar

A influencer Bruna Biancardi conta qual é o estado civil dela e do jogador de futebol Neymar Jr; eles esperam a segunda filha juntos

Neste sábado, 7, a influencer Bruna Biancardi, de 31 anos, contou, por meio de uma caixinha de perguntas aberta no stories, o seu status de relacionamento com futebolista Neymar Jr,, de 33. Na ocasião, a famosa respondeu a um seguidor, que questionou: "Quando vocês vão casar?", e revelou que eles não têm mais o estado civil de solteiros :

"Já somos casados no papel", escreveu Bruna na publicação, feita no Instagram, Ela e Neymar são pais de Mavie, de um ano, e estão à espera de Mel.

Juntos desde 2021, a relação entre eles já chegou ao fim duas vezes. Sendo o último término em novembro de 2023 e a reconciliação em março de 2024

Confira, abaixo, a resposta de Bruna Biancardi:

Bruna Biancardi atualiza estado civil dela e de Neymar Jr. pic.twitter.com/Jwa9sJYXgG — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 8, 2025

Relembre a polêmica envolvendo Neymar Jr.

Em março deste ano, Neymar Jr. foi envolvido em novo rumor de traição à Bruna Biancardi. Isso porque, após pedir perdão a ela por tê-la traído durante a gestação da primeira filha juntos, ele foi alvo de mais uma polêmica de infidelidade.

Na época, de acordo com o colunista Leo Dias, a modelo Any Awuada afirmou que ficou com o jogador durante a festa que aconteceu em uma chácara no interior de São Paulo.

Durante o programa Fofocalizando, do SBT, Leo Dias conversou ao vivo com Any. Ao questioná-la se ela foi para a cama com Neymar Jr, ela confirmou: “Sim”. Então, ao perguntar se ela foi a única pessoa a ir para o quarto com o atleta, ela disse que não: “Tinha mais alguém”. Saiba detalhes!

