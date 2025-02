Após picada de escorpião, Ana Maria Braga atualiza estado de saúde

A apresentadora Ana Maria Braga é hospitalizada às pressas neste sábado, 1, após ser picada pelo inseto em sua fazenda no interior de São Paulo

Neste domingo, 2, a apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, atualizou o seu estado de saúde após ser picada por um escorpião ao esbarrar nele enquanto passeava em sua fazenda, no interior de São Paulo. Neste sábado, 1, a comunicadora foi atendida às pressas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Botucatu, no interior de São Paulo, e na tarde deste domingo, a veterana decidiu esclarecer a situação para os fãs por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

"Estou aqui passando para agradecer o carinho, a preocupação de todos. Realmente, eu pisei em um... rapaz do céu! Um escorpião. Já imaginou essa brincadeira? Um negócio desse! Olha a situação... Está aqui, amanhã (no programa de TV) eu conto, mas estou bem, estou em casa. Queria agradecer, inclusive, todos os médicos, o pessoal da Unesp, em Botocatu, que me receberam tão bem. Estou em casa, amanhã a gente se fala. Vou explicar, inclusive, essa onda de escorpião. Tenho alguns alertas a fazer, está bom? Obrigada pelo carinho", disse no vídeo.

Na legenda da publicação, a apresentadora escreveu. "'Levar uma picada de escorpião é igual boleto no fim do mês: aparece do nada e dói no coração!' Rapaz do céu, não é que eu pisei onde não devia? Amanhã conto tudo para vocês, mas está tudo bem, tá? Vale o alerta que os bichinhos estão por tudo.", divertiu-se.

Na seção de comentários, mensagens como:"Que bom que você está bem"; "Nossa diva, querida! Que susto" e "Nem pegou atestado?", foram algumas das demonstrações de carinho que Ana Maria Braga recebeu dos admiradores.

Assista, abaixo, ao vídeo:

Ana Maria Braga chora ao ver notícia sobre Fernanda Torres no Oscar

No último dia 23, Ana Maria Braga não conteve as lágrimas ao ver a atriz Fernanda Torres ser indicada ao Oscar 2025 de Melhor Atriz pelo filme Ainda Estou Aqui. Ela estava ao vivo no programa Mais Você, da TV Globo, quando o anúncio aconteceu.

“Olha lá, olha nós lá! Tá indicada! Alô, Fernandinha! Fernando, Fernandinha! Nossa, que lindo! Agora, a gente começa mais uma torcida. Poruqe agora a gente vai lá, né? O Oscar vai ser transmitido acho que 2 de março. É um domingo! Domingão para a gente assistir”. Confira!

