Após período afastada, Lexa surge sem maquiagem e mostra novo look de academia

A cantora Lexa retoma, aos poucos, a rotina e a agenda profissional; artista vive o luto após a perda da filha Sofia, com apenas três dias de vida

Nesta segunda-feira, a cantora Lexa, de 30 anos, surgiu, em foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram, sem maquiagem. O retorno da famosa às redes acontece em meio ao luto, após a perda da filha Sofia, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna, que morreu com apenas três dias de vida, no dia 5 de fevereiro.

No novo registro, Lexa apareceu em frente ao espelho e mostra para os fãs as novas roupas de academia. Na ocasião, a famosa apareceu usando um conjunto fitness vermelho composto por um top e uma legging. Ela ainda escreveu na publicação: "Sem make, só carisma”.

Confira:

Lexa mostra nova roupa de academia - Foto: Reprodução/Instagram

Lexa retorna aos palcos

Lexa está de volta aos palcos! A primeira apresentação da cantora, após a morte da filha Sofia, aconteceu no último sábado, 10. Animada, a notícia foi compartilhada pela própria artista em um vídeo compartilhado em suas redes sociais: "Olha quem voltou a trabalhar, olê, olê, olá. Tenho conta para pagar", divertiu-se.

"Gente, cheguei. Na verdade, ainda tenho um tempinho de van. Mas estou emocionada de estar em uma van porque vou fazer alguma coisa, vou trabalhar", acrescentou ela, que deu uma pausa em seus compromissos profissionais em janeiro deste ano.

Na ocasião, ela explicou que não faria um show completo, mas um breve apresentação no Miss Universe Paraná, em Bandeirantes, no norte do estado. Mais cedo, nos Stories do Instagram, Lexa já havia mostrado sua animação a caminho do evento.

Lexa tem recebido o apoio constante dos fãs e da família nesse momento delicado. Mesmo enfrentando o luto, ela segue dividindo com o público sua rotina e retomando aos poucos sua agenda profissional.

Complicação que levou Lexa ao hospital

Recentemente, o médico Dr. Drauzio Varella explicou os diagnósticos de pré-eclâmpsia e a síndrome de HELLP, que afetaram Lexa na gestação da primeira filha, Sofia. No programa Fantástico, da TV Globo, o doutor ainda falou sobre a importância do pré-natal na gravidez.

"A pré-eclâmpsia é uma condição grave. Uma das manifestações é o aumento da pressão arterial, mas também pode atacar rins, fígado e até o cérebro”, afirmou . Lexa foi internada com 24 semanas de gestação e ficou internada por 17 dias.

"Lexa teve a síndrome Hellp. É uma sigla em inglês. O H significa hemólise - uma destruição dos glóbulos vermelhos dentro dos vasos. O EL é de elevação das enzimas hepáticas, um sinal de que o fígado está em sofrimento. E o LP é queda do número de plaquetas, o que pode levar a hemorragias. É uma forma grave da pré-eclâmpsia. E a gestante passa a correr risco de perder a vida”, afirmou. Confira detalhes!

