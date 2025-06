Após perder o filho, Tati Machado resgata desabafo sobre morte do pai: ‘Gangorra de emoções'

Tati Machado reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira, 5, e fez um desabafo sobre o luto após as mortes de seu pai e de seu filho

A apresentadora Tati Machado reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira, 4, para recordar sua participação no TEDx Talks em fevereiro deste ano. Na época, grávida de Rael, ela decidiu relembrar a morte do pai, em julho de 2021, data que, para ela, havia sido "a maior perda que já passou, a maior dor que já sentiu."

Ao compartilhar o vídeo de sua participação, Tati comentou como a vida é uma "gangorra de emoções", já que atualmente vive o luto pela perda de seu filho, Rael, que faleceu com 33 semanas de gestação."No começo do ano participei do TEDx. E olha que curioso, eu falei justamente sobre a vida ser uma gangorra de emoções. No vídeo eu conto sobre os momentos difíceis que eu passei quando meu pai morreu. E eu tava com meu Rael na barriga. Esse vídeo, para mim, é uma forma de eternizar amores... Meu pai e meu filho", contou ela.

Desabafo de Tati Machado

O que aconteceu com o pai de Tati Machado?

Durante sua participação, a apresentadora contou que se pai faleceu em decorrência de um aneurisma cerebral. Ela desconfiou que algo tinha acontecido com ele ao estranhar quando ele não respondeu sua mensagem no celular. Preocupada, ela foi até o apartamento dele, mas ele não atendeu à porta. Com isso, ela chamou o chaveiro.

O pai dela foi encontrado caído no chão do banheiro e foi levado para um hospital público no Rio de Janeiro, já que não tinha plano de saúde. Lá, ele foi operado e ficou no CTI, mas não resistiu e faleceu pouco tempo depois.

"Eu senti muito medo, e eu senti um medo que podia me paralisar. Ainda mais neste momento que eu estou na minha vida. Eu fiquei com muito medo que isso que tudo que ronda dentro do meu coração voltasse recentemente com essa novidade chamada Rael. [...] Como eu falei com vocês, a vida é uma gangorra de emoções", recordou.

E completou: "Ás vezes a gente tá lá em cima e do nada a gente vai lá para baixo. Como a gente sai dessa rua sem saída? Eu acredito que dando nome ao que a gente sente e entrar num lugar de consciência que nada dura para sempre, nem mesmo nós. E como diz Fernanda Torres, a vida presta! E eu acho que a vida presta para caramba", ela desabafou no vídeo.

O que Tati Machado disse em seu desabafo sobre o filho?

Em um post emocionante nas redes sociais, ela contou como está se sentindo ao viver os dias sem o filho nos braços e a dor de se despedir dele. Nos comentários. diversos famosos, amigos e internautas prestaram apoio à apresentadora e ao marido, Bruno Monteiro.

"Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas por sinal. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida. E eu, que sempre estive no controle, me perco, me descontrolo. E agora a única certeza que tenho é que jamais serei a mesma. Tudo dói, tudo! Dói pra respirar e dói pra viver. Eu acordo e tudo de novo. Isso quando durmo", desbafou a apresentadora. Leia aqui o relato completo de Tati Machado.

