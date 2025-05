Após perder mais de 600 mil seguidores, Virginia posta reflexão: 'Irrelevante'

Após perder mais de meio milhão de seguidores por participar de CPI das Bets, Virginia posta reflexão sobre não ter tempo para odiar pessoas

A influenciadora digital Virginia Fonseca postou uma reflexão em sua rede social na madrugada desta segunda-feira, 19. Alguns dias depois de perder mais de 600 mil seguidores por depor na CPI das Bets, a esposa do cantor Zé Felipe compartilhou uma frase falando sobre não perder tempo odiando alguém.

A empresária então repostou o dizer antes de dormir e se mostrou identificada com o pequeno texto que estava falando o seguinte: "Não tenho tempo e nem energia para odiar ninguém ou eu te amo ou você é irrelevante" .

Ainda nos últimos dias, logo após perder meio milhão de seguidores, Virginia Fonseca ignorou os comentários e críticas sobre sua participação na CPI das Bets e compartilhou fotos com seu filho caçula, José Leonardo, na piscina.

A famosa continuou postando seu dia a dia normalmente e até desabafou sobre um dilema que está enfrentando com a filha mais velha, Maria Alice, que está prestes a completar quatro anos. Além deles, ela é mãe de Maria Flor, a pequena que teve seu rosto estampado no moletom que colocou para marcar presença no dia de seu depoimento com os políticos.

Por que Virginia foi chamada para depor na CPI?

Virginia Fonseca foi chamada para depor na CPI das Bets em dezembro de 2024. O pedido foi feito pela senadora Soraya Thronicke, que é a relatora da CPI. Em sua justificativa, a senadora disse que a influencer esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas e que seu depoimento é importante para entender o papel de influenciadores na promoção de apostas online.

Além de Virginia, a CPI deve ouvir outros influenciadores, como Rico Melquiades.

Como foi a ida de Virginia Fonseca na CPI das Bets?

No início do seu depoimento, Virginia disse: "Eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje. E quero agradecer a oportunidade de fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar. Acredito que vou poder falar aqui hoje, estou muito grata".

Em seguida, ela contou como faz seus posts sobre casas de apostas. "Quando posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo, que pode ganhar e perder, que menores de 18 anos não podem, coloco sempre as imagens exigidas pelo Conar. Sempre deixei isso claro. Nunca falei para entrar, que a pessoa vai fazer o dinheiro da vida dela", disse ela, que ainda negou que ganhasse algo em cima do prejuízo dos apostadores. "Não, não tem isso. Posso passar para o senhor [o contrato]. Está lá explicito que era se eu dobrasse o lucro deles", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Entretêmeio (@entretemeio)