Após perda de peso, Yasmin Brunet exibe a nova silhueta e treino pesado

A modelo e ex-BBB Yasmin Brunet, que anunciou o tratamento contra o lipedema, mostra a nova forma após adotar rotina de treinos e alimentação saudável; entenda

Nesta segunda-feira, 12, a influencer Yasmin Brunet, de 36 anos, dividiu, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, a nova silhueta adquirida após adotar uma rotina de exerícios e dieta regrada. Isso porque, no ano passado, a loira anunciou que havia iniciado o tratamento contra o lipedema, doença caracterizada pelo acúmulo de gordura.

"Voltei depois de uma semana parada", contou. Em vídeo, mostra a execução dos exercícios durante o treino. Na ocasião ela fez agachamentos, abdominais e levantamento com as pernas.

Já no outro post, ela surgiu tirando uma foto em frente ao espelho vestindo um look composto por legging e cropped de manga comprida pretos. "Feito", escreveu Yasmin, que mostrou o abdômen definido, após realizar os exercícios.

Yasmin Brunet mostra a nova silhueta - Foto: Reprodução/Instagram

Críticas ao corpo

Em dezembro do ano passado, durante o TikTok Awards 2024, Yasmin Brunet comentou sobre a importância de cuidar da saúde mental e desabafou sobre críticas ao seu corpo. "Infelizmente, é natural do ser humano", disse em entrevista à CARAS Brasil.

Isso porque, na época, um internauta insinuou que a modelo sofria de anorexia : "Acho que a saúde mental é o assunto número um. Independentemente de como você esteja por fora, se você está mal por dentro, não vai adiantar nada; é só uma casca”, pontuou.

“Não entendo a necessidade que as pessoas têm de entrar no perfil de outra pessoa para criticar. Infelizmente, é uma coisa natural do ser humano, a gente julga, sim; a gente fala, sim; a gente fofoca com as nossas amigas. Mas vai falar com as suas amigas, faz um grupo para falar mal de mim. Pode fazer um grupo para falar mal de mim. Agora, ir no perfil para criticar é muito surreal, não consigo entender. ‘Ah, ela fez bichectomia’. Não fiz. ‘Ah, ela está anoréxica’. Não estou. Então, assim, é chato, desgastante”, continuou. Confira!

