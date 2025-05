Após perda de peso, Gaby Amarantos vibra ao diminuir manequim: 'Conquista'

A cantora Gaby Amarantos postou em suas redes sociais um vídeo para comemorar que voltou a usar um shorts com a numeração 36

Gaby Amarantos usou as redes sociais nesta quarta-feira, 21, para dividir mais uma conquista com seus seguidores. A cantora passou por um processo de emagrecimento e mostrou que conseguiu vestir um shorts com a numeração 36.

No vídeo, a artista aparece de biquíni e segurando a peça nas mãos. Depois, ela coloca a roupa e comemora. "POV: você voltou a vestir suas roupas 36 de garotinha", escreveu Gaby no vídeo. Já na legenda, a famosa falou sobre a conquista. "Vestindo 36, e agora? Agora seguir treinando, me cuidando pra ser artista de vocês e vibrar por cada conquista!", disse ela.

Os internautas parabenizaram a cantora nos comentários. "Linda", disse uma seguidora. "Tá maravilhosa demais", comentou outra. "Tá um arraso", falou uma fã.

No começo do mês, Gaby postou um vídeo revelando seu peso atual. "60 quilos! Sessenta! Gente, eu tô passada, meu Deus! Eu trabalhei muito para chegar aqui, gente. Tô feliz, emocionada. Bermudinha assim, para malhar, eu nunca tinha usado. Meu Deus, eu tô muito passada, muito feliz", disse ela.

Gaby Amarantos desabafa sobre críticas após emagrecer

A cantora Gaby Amarantos, de 46 anos, revelou que continuou sendo alvo de críticas mesmo após a perda de peso. Durante o processo de emagrecimento, no qual eliminou 35 quilos, ela teve que lidar com uma série de comentários negativos e julgamentos sobre sua aparência.

A artista refletiu sobre a crescente onda de críticas que recebeu ao longo do tempo. "É muito louco isso! Virou uma modalidade. Não que a gente não criticasse antes, mas acho que agora virou uma modalidade. E está tudo bem as pessoas criticarem", comentou durante o programa Provoca, da TV Cultura. Saiba mais!

