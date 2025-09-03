Após o BBB 25, Vitória Strada será protagonista de novo projeto da Globo

A atriz Vitória Strada, que participou do BBB 25, está escalada para novo projeto da Globo com estreia prevista para 2026; saiba mais

Vitória Strada vai voltar a atuar quatro meses após o fim do BBB 25. Ela foi escalada para um novo projeto na Globo, que tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2026.

Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, a atriz será protagonista de um telefilme que será gravado em Porto Alegre, terra natal da artista. A produção faz parte dos projetos regionais da emissora e envolve a afiliada RBS TV. O longo estará disponível na grade do canal no Sul e também no catálogo do Globoplay.

Além disso, Vitória ainda tem um filme inédito já pronto: o longa de terror Covil, dirigido por Rodrigo Lages. Na produção, ela contracena com o ator Daniel Rocha, seu namorado.

Vale lembrar que Vitória Strada estreou na TV Globo em 2017, na novela Tempo de Amar, interpretando a protagonista Maria Vitória. Ela também atuou em Espelho da Vida (2018) e Salve-se Quem Puder (2020). Em 2022, a atriz venceu a Dança dos Famosos. Seu último trabalho foi uma participação na novela Fuzuê (2023).

Vitória Strada desabafa sobre vício e médica alerta

Durante sua participação no BBB 25, Vitória Strada surpreendeu ao revelar que já enfrentou o vício em cigarro eletrônico. Ela disse que sofreu para largar o consumo da substância. "Eu achava que era só um hábito bobo, mas quando tentei parar, percebi que estava muito mais dependente do que imaginava. Foi mais difícil do que qualquer outra coisa que já enfrentei", disse.

A atriz global explicou que o vício em nicotina começou após ela ser apresentada ao cigarro eletrônico, popularmente conhecido como vape. "Eu nunca fumei na vida, viciei naquela merda de cigarro eletrônico. Aí, vi o quanto eu estava viciada em nicotina. Aí, aqui dentro, tive que pedir cigarro", contou no mês de janeiro, durante participação no BBB 25.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevistou à Dra. Maria Cecília Maiorano, médica Pneumologista com residência médica em Clínica Médica na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e residência Médica em Pneumologia Universidade de São Paulo (USP). A profissional da saúde explica.

A Dra. Maria Cecília aponta que o cigarro eletrônico é um dispositivo que aquece um líquido e produz um aerossol para ser inalado. Esse líquido geralmente contém nicotina, aromatizantes e outras substâncias químicas. Ele foi criado como uma alternativa ao cigarro tradicional, mas tem muitos riscos à saúde.

"Ambos fazem mal, mas de formas diferentes. O cigarro tradicional tem centenas de substâncias cancerígenas conhecidas. Já o cigarro eletrônico não tem todas essas, mas carrega outros compostos prejudiciais. O vape possui em sua composição substâncias potencialmente cancerígenas, além de metais, que quando aquecidos causam dano aos pulmões. Um aspecto preocupante é que muitos jovens são atraídos pelo marketing e pelos sabores adocicados e cores vibrantes. Ou seja: nenhum deles é seguro, e o eletrônico pode até ser mais perigoso porque dá uma falsa sensação de ser inofensivo", alertou. Confira a entrevista completa!

