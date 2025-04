Após negar paternidade, Gato Preto registra a filha com Bia Miranda no cartório

O influencer Gato Preto não esteve no parto da filha, Maysha, com a ex-Fazenda Bia Miranda; após ausência dele durante a gravidez os dois se reaproximaram

O influencer Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, registrou Maysha, filha que tem com a ex-FazendaBia Miranda, de 21 anos, nesta terça-feira, 29. O funkeiro, de 31 anos, reconheceu a paternidade da criança após perder o parto dela.

Gato Preto reconhece a paternidade de Maysha no cartório - Foto: Reprodução / Instagram

Entenda o caso

Bia Miranda, neta de Gretchen, já se separou e reatou de Gato Preto várias vezes. Sendo o último, dias antes do nascimento da bebê, na quarta-feira, 23. Ele estava em São Paulo enquanto a ex-namorada dava à luz no Rio de Janeiro, e publicou vídeos com outras mulheres na madrugada em que Bia entrou em trabalho de parto.

Mais tarde, ele se desculpou com a filha de Jenny Miranda publicamente e disse que estava sob efeito de entorpecentes quando questionou a paternidade da menina. Ele, inclusive, pediu mais uma chance para provar que não é um cara ruim.

E disse se sentir culpado pela filha ter nascido prematura, com apenas 33 semanas de gestação. "Tinha acabado o relacionamento. Voltei para São Paulo e tomei umas, entre outras coisas. Não consegui acompanhar o parto da minha filha, a coisa que eu mais queria. Tenho muita culpa pela criança ter nascido prematura. Eu que causei isso pelo vídeo antigo que postei. Nunca imaginar tudo o que aconteceu. Fez a bolsa estourar e causou um parto antes", falou.

Bia foi sozinha a uma maternidade. Por lá, ela foi visitada por Buarque, ex e pai do seu primogênito, Kaleb. Só depois, Gato Preto resolveu visitar as duas. Bia foi criticada e se justificou por não ter proibido a visita. Ela recebeu alta e deixou o hospital ao lado de Gato Preto. A bebê segue internada, mas respirando sem ajuda de aparelhos.

