Com internação de Paulo Miklos, Titãs fará turnê de reencontro sem ele

O cantor Paulo Miklos está internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, desde a manhã do dia 11 de dezembro e deverá ter alta em breve

A banda de rock Titãs está em turnê de reencontro pelo Brasil e deverá seguir a agenda de show sem o cantor Paulo Miklos, de 65 anos, que está internado desde a última quarta-feira, 11, no Hospital Samaritano, em São Paulo. O próximo compromisso do roqueiros é no Terra SP, em São Paulo, nesta sexta-feira, 20, e está com reposição na formação que se apresentará aos paulistanos.

Os veteranos Sérgio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto serão acompanhados por Beto Lee e Mario Fabre, na guitarra e bateria, respectivamente.

Em nota enviada à imprensa, a equipe da banda esclareceu os substitutos. “Como um organismo coletivo que suplanta as individualidades que o compõem, os Titãs seguem determinados, impulsionados por inquietação e ambição artística, e orgulho das glórias conquistadas”, diz no comunicado.

Últimas informações sobre o estado de saúde de Paulo Miklos

Internado após diagnóstico de gastroenterite, o cantor Paulo Miklos parece já ter uma data para deixar o Hospital Samaritano, em São Paulo.

Em entrevista à Quem Renata Galvão, esposa do artista, abriu o jogo sobre o estado de saúde do marido e revelou que ele receberá alta e deverá deixar o hospital já na próxima sexta-feira, 20.

Vale lembrar que, de acordo com a mulher do famoso, seu quadro não era grave e ele não foi para unidade de terapia intensiva (UTI). Na última quinta-feira, 12, Galvão confirmou o diagnóstico de gastroenterite e enfatizou que a condição de Miklos era estável, afastando rumores sobre a gravidade do caso.

A equipe do cantor afirmou que ele está "em processo de cura e evolui muito bem, sem intercorrências".

A gastroenterite é uma inflamação ou infecção que afeta o tubo digestivo. Em casos mais significativos, o paciente pode precisar de UTI. Isso acontece em caso de infecção bacteriana na corrente sanguínea, provocada por uma quebra da barreira protetora do intestino, segundo informa o Dr. Lucio Lucas, Cirurgião do Aparelho Digestivo do Hospital Sírio-Libanês em Brasília.

