A apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, decidiu desabar sobre as críticas relacionadas ao seu ganho de peso durante um vídeo compartilhado em seu canal no YouTube nesta segunda-feira, 3. Na ocasião, a famosa ressaltou que quer se sentir bem consigo e ter saúde para aproveitar a vida ao lado do filho Alezinho, de 10, e do noivo, o chef de cozinha Edu Guedes, de 50.

“Primeiro que sou mulher. A gente tem autoestima, quer se olhar no espelho e se sentir bem”, iniciou. E acrescentou que se sente “um pouco cansada de ler e escutar algumas coisas desnecessárias, como se fosse obrigada a estar com o shape de 20 anos de idade para o resto da vida”.

“Já tive uma pessoa me cobrando sobre isso, e é muito chato”, disse. “Eu sou um ser humano. Tenho direito de ter altos e baixos, ganhar uns quilos. Sou igual a qualquer outra mulher. Tenho direito de ter celulite, culote, peito caído, barriguinha fazendo dobrinha… Qual é o problema?”, questionou.

Ganho de peso

Na ocasião, Ana contou que ganhou peso ao longo de 2024 por diversos motivos e que em 2025, pretende direcionar ainda mais o foco em sua saúde, para que possa estar bem para curtir o filho Alezinho, 10.

“Primeiro é que minha ferramenta de trabalho, segundo que eu quero ter saúde para estar sempre perto do meu filho e eu quero viver o meu casamento. Eu quero ser a melhor mãe e a melhor esposa. E isso se faz com saúde”, disse ela, que também não se importa se um dia irá sair de uma legging tamanho 42 para uma de tamanho 38.

