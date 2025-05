Após fraturar o nariz, Juliette quase sofre novo acidente em casa; assista

Susto! A influencer e ex-BBB Juliette é empurrada pelo seu cachorro contra a porta de vidro em sua casa; na última semana ela se acidentou no mesmo lugar

Na noite desta quinta-feira, 15, a influencer Juliette Freire mostrou, por meio de um vídeo da câmera de segurança de sua casa, que quase bateu o rosto novamente contra a porta de vidro da residência. Isso porque ela foi empurrada por seu cachorro, Max, contra a adega de vinhos. Ela, que sofreu uma microfatura no nariz ano não ver o vidro no local, mostrou o flagra do momento:

"Max endoidou e eu quase quebrei o resto do nariz", escreveu no registro, publicado em seu perfil no Instagram, em que mostra também o seu noivo, Kaique Cerveny, bravo com o cãozinho, que o persegue após a bronca.

Assista, abaixo, ao momento:

Juliette é empurrada pelo seu cachorro contra porta de vidro em sua casa pic.twitter.com/uu0e2vpaV5 — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 17, 2025

Juliette sofre microfratura no nariz

No dia 8 de maio, Juliette sofreu uma microfratura no nariz ao bater o rosto em uma porta de vidro em sua casa, na Barra da Tijuca. Após receber avaliação médica no hospital, ela foi liberada para casa.

“Ele está inchado. Quando abaixo a cabeça, dói. Mas eu pensei que ia acordar toda roxa. No hospital, o médico me deu um remédio para não ficar roxa, próprio para cirurgia de nariz. Tomei um anti-inflamatório, um negócio para dor”, contou.

Recentemente, ela mostrou como estava a aparência de seu nariz:

"Tirei meu curativo de lip e temos um nariz. Ainda está um pouquinho inchado aqui e um pouquinho verde aqui. Mas não ficou roxão e acho que já posso andar sem o lip no nariz. Não vai ficar torto. Obrigada Deus, obrigada os votos, obrigada a meu médico, obrigada a todo mundo. Deu tudo certo, temos um nariz intacto", começou dizendo, enquanto se maquiava. Confira!

Nova funcionária da Globo!

Na última semana, Juliette foi anunciada como a mais nova contratada da TV Globo. Agora, ela irá compor o time de comentaristas do programa Saia Justa, do GNT, ao lado de Eliana, Erika Januza, Bela Gil e Tati Machado.

Além disso, a ex-BBB irá compor o time de talentos são agenciados comercialmente pela Globo para trabalhos publicitários. A estreia dela no Saia Justa acontecerá no dia 14 de maio. Saiba detalhes!

