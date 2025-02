Envolvida em polêmicas após ser vista com Dado em piscina, a atriz Renata Brás brincou ao posar ao lado de Wanessa Camargo; veja o registro

Envolvida em rumores após ser vista na piscina com Dado Dolabella depois do término dele com Wanessa Camargo, Renata Brás usou as redes sociais nesta sexta-feira, 14, para compartilhar um registro do encontro com a filha de Zezé Di Camargo. No ar em A Caverna Encantada, a atriz entrou na brincadeira ao posar ao lado da cantora.

"Agorinha muito preocupadas", brincou Renata.

Em entrevista ao portal LeoDias, a atriz e apresentadora, que é amiga de Dado e Wanessa, afirmou que a relação deles é apenas de amizade e no momento do flagra ela estava tendo uma "conversa profunda" com ele. Além disso, Renata contou que o convidou para a viagem para dar uma "força de amiga".

"Vivemos um relacionamento de amizade, eu sou amiga da Wanessa, sou amiga do casal. Nessa coisa que aconteceu com ele, (estava dando) uma força de amiga. As pessoas estão especulando e não sabem o que tá acontecendo. Já me ligaram outras pessoas também, a gente teve na praia nesses dias, no Guarujá, convidei ele inclusive para ir (…) Ele foi para praia como amigo, conversamos várias coisas inclusive, profundas até, mas uma força de amiga", ressaltou.

A moça também deixou claro que a viagem foi feita com um grupo de amigos, mas eles se afastaram das outras pessoas para conversarem sobre o término. "A gente tava com amigos aqui, não foi só eu e ele. Mas se alguém viu, é porque eu tive um momento sozinha com ele na piscina porque inclusive a gente tava tendo uma conversa que a gente não queria que ninguém escutasse, porque a Wanessa e ele estão todo mundo falando, então não é uma coisa para falar perto de pessoas que não conhecem a intimidade do casal. Inclusive eu nem vou falar o motivo do porquê eles tão ou não tão juntos. Se eles não querem falar, é uma decisão deles", afirmou.

Veja o registro:

Renata Brás posa com Wanessa Camargo. Foto: Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo falou sobre Renata Brás

A cantora Wanessa Camargo resolveu se pronunciar sobre a amiga, a atriz Renata Brás, que foi vista com Dado Dolabella na piscina de um hotel, no Guarujá, em São Paulo, na quinta-feira, 13. Em seus stories, após um dia de gravação na Globo, a herdeira de Zezé Di Camargo defendeu a moça e esclareceu a situção.

A ex-BBB então comentou que é amiga próxima da atriz, que inclusive está comprometida com um amigo, o Fabricio, que está junto com eles no hotel no Guarujá. "Uma coisa que tá afetando uma amiga minha, uma amiga querida minha e que a minha cumplicidade com ela, a minha verdade com ela é de anos, não é de agora, então, a Renata Brás, essa atriz maravilhosa, grande amiga, não tem nada acontecendo errado", começou dizendo.

"Ela é amiga minha, é amiga do Dado, além disso tem o Fabricio, que o namorado dela também é nosso amigo, tá tudo bem, tá tudo certo... Inclusive, ele estava lá junto, não tem maldade nisso, Re, eu te amo", declarou a famosa em meio aos boatos de uma suposta traição.

Assista:

