Chloe, a menina que se tornou meme por sua expressão de 'desconfiança', hoje tem 14 anos, mas o print de seu rosto ainda circula nas redes sociais

Katie Chem decidiu abrir o coração e falar sobre as consequências do sucesso de uma das filhas, Chloe Chem, ao viralizar, até hoje, nas redes pela expressão de 'desconfiança'. Isso porque há 11 anos, a matriarca resolveu gravar a reação das meninas enquanto noticiava que a família não estava a caminho da escola, mas sim, de um passeio à Disney.

Na ocasião, Chloe, que tinha apenas dois anos, assumiu um semblante desconfiado. O olhar que a criança lançou para a câmera se tornou um dos grandes memes da internet e é compartilhado até hoje.

"Sinto uma culpa terrível. As pessoas vinham até ela, eram malucas. Tiravam fotos dela", afirmou Katie em entrevista à revista americana People sobre aquela época. Dias após a postagem, um print do rosto da menina começou a circular extensivamente nas redes sociais.

Mudança de vida

Mas o sucesso também trouxe uma mudança no estilo de vida. Ela e o marido receberam ofertas para patrocínio de empresas, venda de imagens NFT e viagens. Katie conta, inclusive, que as experiências mais marcantes da família foram no Brasil, durante viagens quando Chloe tinha quatro e seis anos.

"A América do Sul é obcecada por Chloe. Ela é muito famosa no Brasil, e tinha outdoors por toda a cidade de São Paulo", relembrou. "Dez anos atrás, éramos muito pobres. Aquele dinheiro nos ajudou a sobreviver por uma década. Cada grama do dinheiro, além de economizá-lo e guardá-lo, estava nos ajudando a passar pela vida. Aluguel, contas, comida.", relatou.

Hoje, a família já não posta com frequência no YouTube porque Chloe já tem 14 anos e não se anima com as gravações.

"No começo, foi muito divertido... Você simplesmente entra nesse trem e diz sim para tudo. Não incluí o consentimento das minhas filhas no começo", pontuou. "Falava constantemente com elas. 'Vocês não querem mais fazer isso?'. E elas falaram que sim, então tudo bem. Foi uma decisão em família.", ressaltou.

