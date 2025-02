Após festa das filhas, Fabiana Justus relembra fase delicada: 'Foi a primeira vez'

Após celebrar o aniversário de 6 anos das filhas gêmeas Chiara e Sienna, a influenciadora digital Fabiana Justus compartilhou um desabafo

Após celebrar o aniversário de 6 anos das filhas gêmeasChiara e Sienna, a influenciadora digital Fabiana Justus usou as redes sociais para compartilhar um desabafo. Em um vídeo compartilhado nos stories, ela relembrou que na mesma data, no ano passado, estava internada após ser diagnosticada com leucemia.

"Acabei de voltar da festa. Eu tô acabada! Eu tô tão feliz. No ano passado, no aniversário delas, eu tava internada e elas não tinham me visto careca ainda. Eu já tava careca no dia do aniversário delas, e aí quando elas foram pro hospital, foi a primeira vez que elas me viram careca, sem cabelo nenhum", relembrou.

A filha de Roberto Justus contou que, na época, as filhas já a tinham visto sem cabelo, mas apenas por chamadas de vídeo. No aniversário de 5 anos, foi a primeira vez que a viram careca pessoalmente, no hospital. Para o aniversário não passar em branco, fizeram um bolinho no local, onde puderam cantar parabéns e brincar um pouco.

"Eu tava dando tudo de mim, o máximo que consegui. Eu tava passando mal, tava fraca, mas tava dando tudo de mim pra elas não perceberem nada, sabe? A minha pressão começou a cair. Eu comecei a me sentir muito mal. Eu olhei assim para Si (Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus) e para minha mãe que estava internada comigo, inclusive, e falei assim: 'Eu tô passando muito mal'", lembrou.

Em seguida, ela contou que se retirou do momento com a família e recebeu ajuda de uma enfermeira para se recompor. "Tentei ao máximo trazer um pouco de alegria para comemorar com elas no dia do aniversário deles, mas eu só pude comemorar com elas, de fato, depois entre as químios, quando eu voltei para casa".

Ela ainda relembrou que celebrou o aniversário das pequenas com um acampamento em casa e foi um dos melhores dias da sua vida."Eu pude comemorar. Não é sobre o tamanho da festa, é sobre poder comemorar! E eu pude, mas do jeito que deu. E aí hoje, poder comemorar, fazer a festa para elas, elas poderem chamar os amiguinhos que elas queriam tanto".

Gratidão

"Eu vou deitar extremamente grata. Vou agradecer muito, rezar muito por estar tão diferente esse ano, por estar me sentindo bem, ótima, por curtir, por poder celebrar minhas filhas, que são a minha vida. Meus três filhos, meu marido, enfim. Então, é isso. Só queria dividir um pouco os sentimentos aqui dentro, o sentimento de gratidão que tá aqui todos os dias, mas, nesses dias, pega mais ainda, sabe? Deus é maravilhoso!", encerrou.

Vale lembrar que as meninas são fruto de seu relacionamento com Bruno D'Ancona. O casal também tem Luigi, de um ano.

