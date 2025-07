Após divórcio, Virginia lamenta falta dos filhos em casa: 'Depressão'

Com os filhos viajando com Leonardo e Poliana Rocha na fazenda, Virginia lamenta ausência dos herdeiros em sua mansão; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca desabafou em sua rede social nesta segunda-feira, 07, que está com saudade dos filhos. Com os pequenos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, viajando com Poliana Rocha e Leonardo, a famosa lamentou a ausência deles em sua mansão.

Recém-divorciada do cantor Zé Felipe, a empresária se gravou sozinha na residência silenciosa. A apresentadora do SBT então comentou sobre preferir ter a casa com os herdeiros fazendo confusão e barulho.

"Fica uma depressão mix sem as crianças que assim: bizarro. Quando está no meio da confusão a gente fica querendo paz, né? Uma confusão, gritaria, bafafa, é guerra, a gente: 'ai, meu deus, quero paz'. Na hora que tem a paz não quer, bom, não gosto, dessa paz aqui eu não gosto. Quero gritaria, quero criança chorando, quero confusão. A gente sente falta, né?", contou sobre a situação.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca enfrentou um episódio delicado com Maria Flor. A garota fez uma acusação grave sobre a babá e a influencer logo repreendeu a herdeira. Nas últimas semanas, a famosa revelou uma proibição e um castigo que havia dado para a mais velha, Maria Alice, de 4 anos.

Equipe de Zé Felipe nega que ele tenha pedido a guarda dos filhos

A equipe do cantor Zé Felipe se pronunciou sobre os boatos após ele entrar com o pedido de divórcio de Virginia Fonseca no Tribunal de Justiça de Goiás. Os representantes do artista esclareceram que ele não solicitou a guarda dos filhos, já que o ex-casal vai definir a guarda compartilhada dos herdeiros.

Em nota, a equipe informou: "Sobre o pedido de divórcio protocolado por Zé Felipe, temos os seguintes esclarecimentos: Quando há menores envolvidos é necessário que haja um processo judicial. Zé Felipe não pediu a guarda dos filhos. ⁠No processo é mencionado guarda compartilhada tendo como referencial o lar materno. Qualquer outra informação além destas não passam de meras especulações".