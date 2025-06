Após falar sobre solteirice, Luana Piovani curte as férias em destino paradisíaco

A atriz Luana Piovani, que mora em Portugal, optou por outro país para aproveitar os seus dias de descanso e curtir o verão europeu; saiba onde

Nesta terça-feira, 17, a atriz Luana Piovani publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, vídeos em que ela apareceu curtindo as férias em Florença, na Itália . Ela, que mora em Cascais, Portugal, decidiu aproveitar os dias de descanso ao lado de amigos na região da Toscana. Em um dos registros, inclusive, a famosa apareceu na mansão alugada por ela para desfrutar do final do verão europeu.

"Estão jogando sinuca, vejam. Olha que astral", disse. Em outro momento, falou: "Hoje é um dia meio lusco-fusco, meio oblé, o que é ótimo, porque ontem estava um calor, um sol", destacou.

Confira, abaixo, os momentos:

Luana Piovani diz que é difícil achar "homens héteros interessantes"

Na última semana, Luana Piovani decidiu abrir o coração sobre a sua vida amorosa e deu detalhes sobre a sua intimidade durante uma entrevista recente. Isso porque ela desabafou sobre as dificuldades na busca de um homem para engatar um relacionamento.

"Os homens héteros interessantes são muito difíceis. Eu disse esses tempos, quando fui ao Brasil, que eles não foram na terapia, ao dentista e ao dermatologista... então fica realmente difícil", declarou em entrevista à revista Entre Rios.

"Fica puxado, né? Os novinhos não tem nada na cabeça; os da minha idade estão com a forma jogada no lixo; e os que são educados, sorridentes, bem vestidos, bem cuidados são gays, da fruta que eu chupo eles querem até o caroço", emendou.

E continuou o desabafo: "Tem uma hora em que você está com tanta fome que a fome passa. Transcende. Eu estou nesse momento, anestesiada", concluiu. Veja!

