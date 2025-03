Após derrota no Oscar 2025, Demi Moore se joga nos baldes de batata frita

A atriz Demi Moore, que interpreta Elisabeth Sparkle em 'A Substância', é flagrada pela filha comendo batata frita após Oscar 2025

A atriz Demi Moore, de 62 anos, foi superada por Mikey Madison, protagonista de Anora, na disputa pelo prêmio de Melhor Atriz. Embora tenha ficado sem a estatueta, ela se consagrou de outra maneira: ganhando duas grandes travessas de batata frita.

No post compartilhado por sua filha, Tallulah Willis, fruto da relação com Bruce Willis, ela escreveu: “Minha vencedora”. Na foto, Demi aparece sentada no chão, vestindo um roupão, com sua cachorrinha Pilaf ao lado e as tigelas de batata frita à sua frente.

Demi Moore era uma das grandes favoritas para conquistar um dos prêmios mais cobiçados da noite, ao lado de outras artistas como Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui), Karla Sofía Gascó (Emilia Pérez) e Cynthia Erivo(Wicked).

Demi Moore e Fernanda Torres juntas no jantar do Oscar

A atriz Fernanda Torres tem sido reconhecida não só pelos fãs brasileiros, mas por profissionais da área. Na última quarta-feira, 26, Demi Moore compartilhou um momento especial ao lado da protagonista de Ainda Estou Aquie de Rita Wilson, atriz e cantora casada com Tom Hanks, agitando os internautas.

Leitura labial de Demi Moore durante a premiação

Uma das categorias mais esperadas do Oscar 2025 pelos brasileiros era a de Melhor Atriz. Isso porque a atriz brasileira Fernanda Torres disputava a estatueta contra Demi Moore, Mikey Madison, Karla Sofía Gascón e Cynthia Erivo. A vencedora foi Mikey Madison, que atuou no filme Anora. Logo que o nome dela foi anunciado, a reação de Demi Moore deu o que falar na internet.

Demi Moore era a favorita de muitos críticos para receber o Oscar de Melhor Atriz em 2025 por sua atuação em A Substância, mas não levou o prêmio. Com isso, os olhares estavam em sua reação. Tanto que uma especialista em leitura labial revelou o que ela disse ao perder a estatueta.

