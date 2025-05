A dançarina Brunna Gonçalves faz desabafo sobre a maternidade após o parto de Zuri, que nasceu no dia 14 de maio em Miami, nos Estados Unidos

Na noite desta quinta-feira, 22, a dançarina Brunna Gonçalves, de 32 anos, veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, falar sobre a sua experiência na maternidade. Isso porque, no dia 14 de maio, a ex-BBB deu à luz Zuri, fruto do casamento com a cantora Ludmilla, de 30, em Miami, nos Estados Unidos. No vídeo, a influencer desabafou sobre a correria nos últimos dias:

“Finalmente consegui tomar um banho, pegar meu celular e fazer stories, porque assim… nos últimos oito dias eu simplesmente não sei o que é parar”, começou.

“Minha olheira tá gigante, tô morrendo de sono. Mas minha pituquinha tá aqui de banho tomado, barriguinha cheia, dormindo, descansando. Se vocês vissem como eu estava cinco minutos atrás… meu cabelo estava todo para o alto, minha roupa toda suja de leite. Sério, gente...”, declarou.

E disse que Zuri está mais agitada que o habitual: "Não sei o que aconteceu, só que na primeira semaninha de vida dela, ela dormia mais, ficava mais quietinha. Ela mamava e já dormia, dormia a noite toda. Não acordava, não chorava. Agora, de ontem para hoje, as coisas estão mudando".

"Ela já faz manha, aí tem que pegar no colo, [ficar] sacudindo. Ela fica com o olho assim, arregalado, não dorme. De madrugada está dando um pouquinho de trabalho. Mamando muito, muito mais do que na primeira semana. Briga com o peito. Parece que já está criando a personalidadezinha dela. E é uma personalidade forte, viu? Eu vou te contar", adicionou.

Por fim, ela disse tudo é questão de tempo: “As coisas vão se encaixando, você vai criando uma rotina, vai entendendo como faz. Mas tem que ser com calma, porque não é de uma hora para outra, não.”, e divertiu-se: “No YouTube, era mais fácil. Tô só aquele meme, gente: no YouTube era mais fácil, pois é.”

Ludmilla reage às fotos da filha

Recentemente, Ludmilla escreveu uma mensagem à esposa, Brunna Gonçalves, após a amada fazer uma publicação em seu perfil no Instagram em celebração a uma semana de vida de Zuri.

Na seção de comentários, a cantora escreveu: “Especial demais”, e adicionou um emoji de coração vermelho. Logo, a mensagem dela teve mais de 1.500 curtidas dos fãs.

