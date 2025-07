Após cirurgia, equipe de Edu Guedes diz que os próximos sete dias serão delicados

"Esse não é o fim, mas sim um recomeço", disse o apresentador Edu Guedes, através de sua assessoria, após ser submetido a uma cirurgia de emergência

Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia de emergência realizada pelo médico e cirurgião Dr. Joaquim de Almeida após ser diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal. Ao realizar mais exames específicos foi descoberto tumor no pâncreas, sendo necessária cirurgia de remoção.

Em nota divulgada pela RedeTV!, emissora em que o apresentador trabalha atualmente, eles informaram que Edu foi submetido pelo Dr. Marcelo Bruno, cirurgião oncológico e de transplante, a uma pancreatectomia robótica no Einstein Hospital Israelita em São Paulo. A cirurgia teve duração de 6 horas e, segundo o médico, "o procedimento, apesar de complexo, transcorreu bem". O chef e apresentador segue em recuperação.

A assessoria de imprensa do apresentador informou que os próximos sete dias serão bastante delicados , além disso, divulgaram uma mensagem do marido de Ana Hickmann. "Esse não é o fim, mas sim um recomeço", disse ele.

No comunicado, a emissora ainda contou que trará mais informações na manhã desta segunda-feira, 7, durante o programa "Fica Com a Gente", que será exibido ao vivo, às 10h, na RedeTV!.

Entenda o câncer de pâncreas

O pâncreas é o órgão responsável por liberar enzimas que atuam na digestão e na produção de hormônios que ajudam a manter o açúcar do sangue controlado. Medindo cerca de 15 cm, ele é composto pelas seguintes partes: cabeça (lado direito), corpo (centro) e cauda (lado esquerdo).

Segundo o oncologista João Paulo Fogacci de Farias, o termo "câncer de pâncreas" engloba diversos tipos de tumores malignos. "O termo é usado de maneira genérica, contudo, ele se refere ao tipo mais comum da neoplasia - que se origina na parte exócrina do pâncreas - o adenocarcinoma, responsável por 90% dos casos. Já os demais tipos incluem casos mais raros, como os pancreatoblastomas e neuroendócrinos", explica. Saiba mais!

