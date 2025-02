Após cirurgia de emergência, Adriane Galisteu curte dia de compras

Adriane Galisteu foi fotografada sorridente ao curtir um dia de compras pouco tempo depois de passar por uma cirurgia de emergência

Nesta segunda-feira, 17, Adriane Galisteu aproveitou o tempo livre para curtir um dia de compras no shopping Village Mall, localizado na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro.

Com uma camiseta e calça jeans, a apresentadora esbanjou simpatia e fez questão de sorrir para os fotógrafos que estavam presentes no local.

Além disso, a famosa mostrou que está super bem após passar por uma cirurgia de emergência recentemente.

Cirurgia

Após revelar que precisou ir ao hospital e foi diagnosticada com infecção urinária, a apresentadora Adriane Galisteu reapareceu nas redes sociais na manhã de sexta-feira, 7, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ela contou que os médicos encontraram um pequeno cálculo e optaram por realizar um procedimento para removê-lo.

"Passando aqui para dizer que acabei fazendo um procedimento de urgência ontem mesmo. Tive uma noite média, mas agora estou um pouquinho melhor. Estou super bem tratada e super medicada, mas foi um susto. Passei mal na viagem, mas cheguei bem", iniciou a apresentadora.

Que complementou: "Só passei por aqui para entender por que passei mal na viagem e tive um febrão. Acabei descobrindo um pequeno cálculo que estava impedindo a passagem da urina, mas não senti dor, apenas febre. Isso acabou prejudicando um pouco o rim, e por isso fiz essa cirurgia".

"Para vocês entenderem, cheguei de viagem e não ia vir aqui porque estava me sentindo super bem. Mas aí o Alexandre falou: 'A gente tem uma agenda cheia, vamos dar uma olhada para ver se funcionou o antibiótico que você tomou'. Parei aqui e os exames não correspondiam com o que eu estava sentindo. Enfim, fiz a cirurgia e estou aqui me recuperando", detalhou.

A apresentadora Adriane Galisteu voltou ao Brasil na quinta-feira, 6, após passar férias na Suíça, na Itália e no Vaticano, e precisou ir ao hospital. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, a artista contou que passou mal durante a viagem e achou melhor investigar se tinha algo errado com sua saúde. Horas depois, deu detalhes do diagnóstico que recebeu.

