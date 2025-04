Após se casar no civil, Silvia Abravanel conta como será o casamento religioso

Diretora e apresentadora do SBT, Silvia Abravanel deseja uma cerimônia simples com o cantor Gustavo Moura; ela revela o local da cerimônia e os padrinhos escolhidos

A diretora e apresentadora do SBT, Silvia Abravanel, revelou, nesta terçfa-feira, 29, como será o seu casamento religoso com o cantor sertanejo Gustavo Moura . Os dois se casaram no civil, mas quererm oficializar a união em uma festa com amigos e familiares.

"A gente resolveu fazer em um restaurante, que é mesa de madeira, prato de ferro, facão mesmo para você comer churrasco, comer milho com a mão, salada, farofa", explicou em entrevista ao Programa Flávio Ricco, no canal Leo Dias TV.

E revelou o que está armado para o grande casamento. “Eu me casei e foi muito assim: a gente chegou do feriado de Páscoa na terça-feira de manhã, e na terça à tarde a gente foi no cartório, marcamos o casamento, saímos de lá, fomos no shopping, compramos as alianças, compramos o terno dele, reformei a minha roupa porque eu emagreci demais, e pronto. Foi muito rápido", iniciou.

Local da cerimônia e padrinhos escolhidos

Silvia ainda adiantou quem são os padrinhos escolhidos e o local da cerimônia: "Temos o Ratinho, o Leo Dias, a Gaby Cabrini. Vários amigos queridos", listou.

"Iria ser no nosso haras, porque ele é muito simples e eu também. Então a gente queria uma coisa no mato, no campo mesmo, todas as madrinhas de botas, meu vestido é bem estilo mais country. Só que a logística ficou muito ruim. Aí eu bati cabeça, bati cabeça… Descobrimos um restaurante aqui em São Paulo, que é 100% temático: mesa de madeira, bem rusticão mesmo, bem coisa de churrasco --como ele já queria", explicou.

Como Silvia e Gustavo se conheceram

No úiltimo dia 25 de abril, Silvia Abravanel, de 54 anos, oficializou hoje seu casamento com o cantor sertanejo Gustavo Moura, de 36. A cerimônia civil foi feita em um cartório de São Paulo, com direito a transmissão ao vivo pelo programa Fofocalizando, do SBT.

O casal se conheceu em 2022, quando Silvia, após ouvir uma música da dupla sertaneja de Gustavo, começou a segui-lo nas redes sociais. Logo, os dois se relacionaram e, dois anos depois, culminou no matrimônio.

