Após casamento, Isis Valverde prestigia marido em evento

Poucos dias após o casamento, Isis Valverde fez questão de marcar presença no lançamento do livro do marido Marcus Buaiz

Poucos dias após o casamento, Isis Valverde fez questão de prestigiar o lançamento do livro As 7 Leis da Conexão, escrito por Marcus Buaiz.

O evento aconteceu na Livraria da Vila, localizada no shopping JK Iguatemi, em São Paulo. O empresário fez uma noite de autógrafos e contou com a presença especial da esposa.

A atriz garantiu o seu exemplar autografado e ainda trocou muitos beijos com o amado na frente das câmeras. Além disso, Isis arrasou no look para a ocasião ao optar por um vestido justinho preto com meia calça e sapatos do modelo scarpin.

O livro As 7 Leis da Conexão, de Marcus Buaiz, revela os princípios que guiaram sua trajetória como empreendedor e investidor, mostrando como ele construiu um patrimônio sólido e uma rede de contatos poderosa no Brasil. Com uma abordagem prática, a obra destaca a importância das conexões certas — entre pessoas, ideias e oportunidades — para transformar projetos em realidade e alcançar o sucesso.

Bolo luxuoso

A atriz Isis Valverde, de 38 anos, e o empresário Marcus Buaiz, de 45 anos, se casaram no último sábado, 3, em Jarinu, no interior de São Paulo. Um dos itens que mais chamou a atenção nas redes sociais foi o bolo de casamento dos pombinhos, repleto de detalhes e muito luxo, que custou aproximadamente R$ 15 mil.

O confeiteiro responsável pela criação do bolo de casamento do casal, Denilson Lima, revelou em entrevista à Quem, que a sobremesa pesava 25 kg e foi preparada em três dias por uma equipe de seis pessoas, com cada integrante responsável por uma etapa diferente da produção.

Apesar disso, o bolo era comestível apenas na base, enquanto os andares superiores eram cenográficos, mas igualmente decorados com detalhes.

Nas redes sociais, Denilson compartilhou detalhes sobre o processo de criação. "Finalizar esse bolo foi como assinar uma obra de arte viva. Cada dobra, cada movimento da estrutura foi moldado à mão, camada por camada, respeitando o tempo da massa, o peso das fitas, e a leveza do ar", explicou o confeiteiro.

Denilson Lima revelou ainda o significado do bolo."Hoje, esse bolo não apenas abrilhanta o casamento, ele simboliza um momento eterno", completou.

Leia também: Irmã de Marcus Buaiz compartilha registros do casamento de Isis Valverde e do empresário