Após audiência, Murilo Huff obtém guarda provisória do filho

O cantor Murilo Huff conseguiu a guarda provisória do filho, Leo, após audiência com Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça

Nesta segunda-feira, 30, o cantor Murilo Huff obteve a guarda provisória de seu filho, Leo, de cinco, após a audiência de conciliação com Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995-2021), no Fórum Cível de Goiânia, Goiás. A informação é do portal R7.

Segundo o site, o juiz decidiu que o menino ficará com o pai até o final do processo. Leo, que morava com a avó desde a morte da mãe em 2021, já se mudou para a casa reformada de Murilo.

Dona Ruth exibe recordações de Léo após audiência contra Murilo Huff

Mãe de Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth surpreendeu ao mostrar recordações que guarda a vida do neto, Léo, de 5 anos. Horas após ir a um fórum de Goiânia para uma audiência de conciliação com Murilo Huff, ela compartilhou suas memórias nas redes sociais.

Dona Ruth exibiu um story no Instagram com imagens de itens de lembranças que guardou do neto até hoje. Ela exibiu os sapatos de bebê do menino, as fotos dele pequenininho e também o restante do cordão umbilical que caiu do umbigo do garoto. Confira!

Leia também:Gabriela Versiani: conheça a madrasta do filho de Murilo Huff e Marília Mendonça