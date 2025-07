Após assinar divórcio, Zé Felipe abre processo contra Virginia, diz colunista

Divorciado de Virginia Fonseca, Zé Felipe abre processo contra a ex-mulher e pede divisão de bens, segundo colunista; veja

Separados desde o dia 27 de maio, Virginia Fonseca e Zé Felipe assinaram o divórcio há cerca de um mês. Contudo, parece que o cantor abriu um novo processo na justiça contra a ex-mulher. Segundo a jornalista Fabíola Reipert, o artista estaria pedindo a divisão de bens.

Segundo informações da comunicadora, o processo judicial pede que até os extratos bancários da empresária sejam analisados. A causa giraria em torno de R$ 200 milhões e Zé Felipe teria solicitado o bloqueio de metade dessa quantia.

O herdeiro de Leonardo teria alegado que, durante os cinco anos de casamento, ele não teria participado da administração ativa de parte dos bens adquiridos pelo até então esposa. Para o portal Leo Dias, a assessoria do ex-casal alegou que não se pronunciará por se tratar de um processo que corre em segredo de justiça.

Os detalhes do divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe

O divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe já foi finalizado. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois já chegaram a um acordo e o processo foi finalizado na Justiça de Goiás. Conheça os detalhes:

O divórcio foi finalizado em apenas 3 semanas e de forma amigável. Com a separação no papel, Virginia volta a usar o seu nome de solteira, que é: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

Os dois eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Com isso, o processo de divisão do patrimônio ainda segue em aberto porque envolve mais detalhes. Assim, eles ainda vão discutir como será a divisão dos bens, que segue pendente no divórcio deles.

Até o momento, eles apenas definiriam a guarda dos filhos. A guarda dos 3 filhos do casal será compartilhada entre o pai e a mãe, com residência fixa das crianças sendo a casa de Virginia. Zé poderá visitar os filhos com frequência e pode buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

Inclusive, Zé Felipe pagará a pensão alimentícia de R$ 20 mil para cada filho - sendo o total de R$ 60 mil por mês.