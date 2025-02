Após anúncio de gravidez, filha de Tom Cavalcante surge com o marido em vídeo

A atriz Maria Cavalcante, de 25 anos, e o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, de 34, que se casaram no dia 8 de fevereiro, estão à espera do primeiro filho

A filha caçula do humorista e apresentador Tom Cavalcante, Maria Cavalcante, de 25 anos, está grávida! O bebê é fruto da relação da atriz com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, de 34, da dupla com Jonatha. A gravidez foi confirmada por integrantes da família à CARAS Brasil nesta sexta-feira, 14, e, mais tarde, o casal surgiu juntos para falar sobre o anúncio em vídeo publicado no perfil do Instagram de ambos.

O bebê será o segundo neto de Tom Cavalcante, que se tornou avô pela primeira vez há poucos anos. A filha mais velha dele, Ivete, é mãe de Daniel.

No vídeo, Maria pontua: "Em breve a gente vai saber qual é o sexo do bebê, se é menino ou menina.", disse. E o sertanejo logo detalhou o momento do anúncio da gravidez: "Nós fomos contar para os nossos pais, todos ficaram emocionados. Recebram a notícia com muito amor e carinho. Tantas outras bênçãos que Deus tem colocado em nossa vida.", pontuou Cristiano.

O casal sintetizou o momento na legenda de publicação do vídeo: "A nossa história de amor acaba de ganhar um capítulo ainda mais especial. Estamos ansiosos para dividir o resto das nossas vidas com o nosso maior tesouro!”,

Assista, abaixo, ao vídeo:

Tom Cavalcante celebra a notícia da gravidez da filha caçula

O humorista e apresentador Tom Cavalcante está radiante com a notícia de que a filha, Maria Cavalcante, está grávida. A notícia foi confirmada nesta sexta-feira, 14, e o artista falou pela primeira vez sobre a novidade.

“O milagre da vida me presenteando com um netinho! Estou muito feliz”, disse ele à CARAS Brasil. Maria é fruto do casamento de Tom com Patrícia Lamounier. Confira!

