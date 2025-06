Após almoço sem Virginia, rumores apontam que ex-casal está morando com os pais

A influencer Virginia Fonseca almoça sem os filhos, que ficaram na casa dos pais de seu ex-marido, Zé Felipe; cantor voltou ao Brasil após viagem a Portugal

Na manhã deste domingo, 1, o cantor Zé Felipe, de 27 anos, retornou ao Brasil após fazer shows em Portugal e foi recebido pelas filhas, Maria Alice, de quatro, e Maria Flor, de dois . A ocasião, inclusive, levantou rumores de que ele e a influencer Virginia Fonseca, de 26, estão morando na casa de seus respectivos pais. Isso porque, após anunciarem o fim do casamento, as crianças almoçaram na casa dos avós paternos, sem a presença da mãe.

Após a viagem, Zé Felipe chegou a Goiânia e foi direto para a casa dos pais: a influencer Poliana Rocha e o cantor sertanejo Leonardo.

Inclusive, Virginia chegou a falar sobre o assunto: "As crianças estão lá na casa da Poli e do Leo [Poliana Rocha e Leonardo], vão almoçar lá com o Zé, que chegou hoje. Minha mãe está dormindo, Rafa e Lucas estão dormindo, então, vou fazer um treininho aqui”, comentou nos stories de seu perfil no Instagram.

Confira a chegada das crianças de volta em casa sem Zé Felipe:

Poliana Rocha reencontra Zé Felipe após término dele com Virginia

Neste domingo, 1, Poliana Rocha publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, novas imagens do filho, Zé Felipe, que voltou ao Brasil após fazer uma série de shows em Portugal. Os registros acontecem após ele e a influencer Virginia Fonseca anunciarem o fim do casamento na última terça-feira, 27.

Em um dos registros, Poliana apareceu de mãos dadas com Zé Felipe: "Filho", escreveu na imagem. Logo após, em outro story, a matriarca da família compartilhou uma foto do cantor ao lado do caçula dele, José Leonardo, de oito meses: "Muito amor", disse. E ainda publicou uma foto do pequeno deitado com o pai: "Papai tentando fazer o José dormir", contou. Veja!

