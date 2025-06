Após 50 anos de carreira, Nany People revela sua verdadeira paixão: 'A minha meta'

Em entrevista à CARAS, Nany People revela por que nunca abandonou o teatro, mesmo após o sucesso na TV

Nany People, que completa 60 anos no próximo mês, vive uma fase de celebração e reconhecimento. Com 50 anos dedicados à carreira artística, a atriz, comediante e apresentadora comemora não apenas o tempo de estrada, mas também o lançamento de sua biografia 'Ser Mulher Não É Para Qualquer Um', um relato vibrante, corajoso e íntimo de sua trajetória pessoal e profissional.

Em entrevista exclusiva à CARAS, Nany abriu o coração sobre o que mais a emociona em sua carreira: o teatro. Mesmo com passagens marcantes pela TV, rádio e outros meios, é no palco que ela se sente completa.

"No teatro estou fazendo cinquenta anos de carreira. Eu cheguei hoje na internet e o Paulo Autran já falava assim: TV é a arte do patrocinador, cinema é a arte do diretor e teatro é a arte do ator", afirmou, reafirmando sua conexão com as origens.

O que o teatro representa na trajetória de Nany People?

Mais do que uma plataforma artística, o palco foi o caminho que abriu outras portas na vida da atriz: "Então, foi o teatro que me levou pra TV, pro rádio, pra revista", declarou.

Ainda que tenha se destacado em outras frentes da mídia, Nany nunca deixou de lado o palco. A dedicação ao teatro permanece firme, mesmo diante de novas oportunidades: "Eu estou há cinquenta anos em cima do palco e me dedicando a isso", reforçou.

Reflexiva, ela revela que nunca abandonou o palco, mesmo com o sucesso na TV, por conta da autenticidade de sua trajetória. Mesmo após entrar para a Globo e receber orientações de marketing e imagem, ela se manteve fiel à sua essência.

"Sabe de uma coisa, eu me orgulho muito disso. O teatro é meu grande portfólio e meu grande canal de ação. Então assim, mesa no teatro, ainda continuei fiel às minhas origens. Não deixei. Quando entrei na Globo, veio assessor, não sei o quê, eh, coach de imagem. 'Não é pra mim não.' A minha meta é teatro", concluiu.

