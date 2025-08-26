CARAS Brasil
Atualidades / Relacionamento

Apontada como affair de Zé Felipe, modelo aparece ao lado de Luan Pereira

Após ser alvo de Dado Dollabella, Luan Pereira está envolvido com modelo que era apontada como affair do sertanejo Zé Felipe

por Izabella Nicolau
Publicado em 26/08/2025, às 17h04

Luan Pereira tem chamado atenção nas redes sociais e atraído cada vez mais olhares em uma fase marcada por grande exposição. Após as polêmicas recentes envolvendo Dado Dolabella e Wanessa Camargo, o cantor sertanejo, de 20 anos, voltou a movimentar conversas nesta tarde de terça-feira, 26.

Em meio à repercussão, um detalhe passou despercebido por muitos: Luan está vivendo um relacionamento com a modelo e influenciadora Victória Miranda, que tem se tornado presença constante ao lado do sertanejo. O envolvimento começou há pouco tempo, mas já tem movimentado conversas entre fãs e seguidores.

Após rumores de um suposto affair com Zé Felipe, Victória publicou fotos segurando um buquê de rosas vermelhas, e muitos imaginaram que o presente tivesse vindo do cantor. No entanto, as flores foram enviadas por Luan, que comentou a postagem com emojis de rosas, prontamente respondidos por ela com corações. Além disso, o sertanejo vem interagindo com frequência no perfil da influenciadora, com curtidas, elogios e mensagens.

Além disso, Victória passou a última semana no Rio de Janeiro acompanhando Luan, que ensaia para o Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. A influenciadora esteve com ele nos Estúdios Globo e compartilhou registros no local.

Aparições públicas e repercussão do relacionamento

Diante da repercussão sobre um suposto beijo com Zé Felipe em Goiânia, Victória chegou a limitar os comentários no Instagram, onde acumula quase 400 mil seguidores. Não é a primeira vez que seu nome aparece ligado à família do cantor: em março, ela foi vista acompanhando Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, durante um show em Morrinhos, Goiás, onde os dois demonstraram bastante proximidade.

Natural do Rio de Janeiro e morando atualmente em Goiânia, Victória Miranda é filha e enteada de influenciadores. Com mais de 2 milhões de seguidores no TikTok, ela produz conteúdos de moda, dublagens e vídeos de humor.

Leia também: Victória Miranda se pronuncia sobre boato de que teria ficado com Zé Felipe

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

