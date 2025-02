Aos prantos, Nando Cunha pede perdão por expor ex: ‘Quero pedir desculpas’

O ator Nando Cunha viralizou com um vídeo em que revelou ter sido deixado pela ex enquanto enfrentava dificuldades financeiras

O ator Nando Cunha, de 58 anos, conhecido por seus papéis em novelas como Travessia e Salve Jorge, fez um novo desabafo em vídeo, dando sequência à repercussão de um vídeo anterior, publicado na última sexta-feira. No vídeo, ele compartilhou que seu relacionamento terminou e revelou ter sido deixado pela ex-namorada devido a dificuldades financeiras. Na nova publicação, visivelmente emocionado e com os olhos marejados, o ator pediu perdão pela exposição de sua ex-companheira, com quem esteve junto por um ano e três meses.

Cunha começou o vídeo criticando a forma como a imprensa abordou seu desabafo e, em seguida, diz: “Eu expus uma pessoa e quero pedir desculpas a ela. Minha intenção não era essa. Oitenta por cento do vídeo era para eu falar da minha dor, da minha vivência, como um homem negro e masculino.”

Logo, ele se emocionou e pediu desculpas à ex-namorada: "Você nunca foi e nem será uma pessoa interesseira que me largou por dinheiro. A gente, quando está na depressão, fica chato, irritante, e ninguém é obrigado a aturar. Você está super certa, no direito de ir embora, de não querer mais. Te peço perdão por ter te exposto".

Ainda muito emocionado, o ator continuou: "Você foi a pessoa mais linda que amei. A pessoa com quem eu mais me identifiquei, que eu queria para toda vida. Mas você tem todo o direito de não querer mais, de viver com uma pessoa com depressão. Você não foi a pessoa interesseira, escrota. Você foi um sonho na minha vida. Te peço desculpas. Fiquei ressentido e magoado com a sua partida, mas você está no seu direito. Tenho direito de sentir mágoa, ressentimento, mas também tenho direito de te amar muito".

Além disso, Nando mencionou a declaração que a irmã de sua ex-namorada fez no primeiro vídeo e reconheceu os comentários negativos que havia feito. Ele disse: "Quero te pedir desculpas por ser essa pessoa que te causou tudo isso, que sua irmã colocou nos comentários que achou que causei a você, com as palavras, as mensagens: a primeira era de amor, a depois era de ódio, porque você não respondia... Quero te pedir perdão por isso também."

Artistas como Gessica Kayane, conhecida como Gkay, enviaram mensagens de apoio, como: "Fica bem, amigo."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nando Cunha (@nandocunha10)

Desabafo que gerou repercussão

No vídeo publicado na sexta-feira, 14, Nando compartilhou que foi pego de surpresa e revelou estar enfrentando um quadro de depressão. Ele contou que estava vivendo com tristeza devido ao término de um relacionamento: "A pessoa que estava comigo cansou. Era um relacionamento no qual eu apostava tudo. Sou um homem preto, de 58 anos, não sou um padrão de beleza, já não sou novinho. Nunca sei se a pessoa está comigo porque quer estar com o Fernando ou quer ficar com o Nando Cunha, ator, conhecido.", disse ele.

Na postagem, o ator escreve sobre como é difícil lidar com o fim de um relacionamento: "É muito ruim encerrar ciclos, principalmente quando se trata de um relacionamento amoroso que se encerra com sentimentos, com projetos e expectativas. Por muitas vezes me culpei pelo fim do relacionamento, por tantos estereótipos imputados a mim e a nós pretos, por carregar tantas expectativas sobre quem eu sou e sobre o que as pessoas esperam de mim."

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nando Cunha (@nandocunha10)

Leia também:Nando Cunha diz estar 'vivendo uma tristeza profunda' após término: 'A pessoa cansou'