Aos prantos, Cariúcha pede perdão a Sonia Abrão por polêmica: 'Eu errei'

Cariúcha se emocionou ao vivo no Fofocalizando ao pedir desculpas a Sonia Abrão; jornalista detonou a apresentadora por atitude no Teleton 2024

Durante a edição desta terça-feira, 8, do programa Fofocalizando, no SBT, a apresentadora Cariúcha chorou ao pedir desculpas à jornalista Sonia Abrão. A manifestação ocorreu após Sonia, contratada da RedeTV!, relembrar com revolta um episódio ocorrido no Teleton de 2024. Na ocasião, Cariúcha a teria interrompido durante sua despedida no palco, o que gerou incômodo.

A jornalista criticou duramente a ex-Fazenda em entrevista ao canal De Frente com Blogueirinha, no YouTube. "Eu detesto a Cariúcha. Não vejo nada muito legal nela. Eu quero que ela se dane", disse Sonia.

A jornalisa acusou a funkeira de ter sido "muito, muito, muito desrespeitosa" durante o evento beneficente. Sonia explicou que participou de todas as edições do Teleton desde a estreia e se sentiu ofendida com a atitude da colega de emissora rival.

“Eu estava no meio da minha fala, no meio da minha despedida. Eu sempre fiz aquele tipo de trabalho, muito importante fazer aquilo, sempre foi durante toda minha carreira. [...] Ela pegou o microfone e começou a atrapalhar tudo, passou na minha frente na câmera. Ela fez de propósito, ela fez porque ela quis, e eu não acho, eu tenho certeza”, criticou.

Cariúcha chora ao reconhecer erro e pede desculpa

Com a repercussão nas redes sociais, Cariúcha resolveu se pronunciar no programa ao vivo desta terça-feira. Em tom emocionado, ela reiterou as desculpas.

"Eu queria te pedir, novamente, desculpas. Quando isso aconteceu, eu te pedi desculpas em público. E não foi ninguém do SBT que mandou, eu tenho consciência que eu errei", garantiu.

Em lágrimas, ela reforçou que o gesto não foi premeditado, mas motivado pela emoção de participar do Teleton. Segundo ela, naquele momento, muitas crianças gritavam seu nome e, por isso, não percebeu que Sonia ainda falava no microfone.

"O Teleton... era um sonho meu estar ali. Eu sou tia de uma criança autista, eu sei de fato o que acontece em casa", justificou. Ela também destacou sua trajetória de superação e o esforço atual para se profissionalizar: "Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de trabalhar com vários jornalistas. Eu até me emociono. Agora, eu tô conseguindo ter um pouco de estudo."

Cariúcha ainda declarou sua admiração por Sonia e expressou o desejo de um dia se tornar uma jornalista como ela. “Sonia, eu estou lutando e aprendendo para, um dia, chegar também a ser uma jornalista igual você. É de coração que eu tô pedindo desculpas”, afirmou.

"Com toda humildade, eu peço desculpas. Não é a mando do SBT, eu juro pela vida do meu filho. É de coração que estou te pedindo desculpa", reiterou a apresentadora. Até o momento, Sonia Abrão não respondeu publicamente ao pedido de perdão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fofocalizando (@fofocalizando)

Leia também: Cariúcha surge com decote profundo após colocar silicone