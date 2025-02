Aos 97 anos, Laura Cardoso faz rara aparição pública e esbanja simpatia

Aos 97 anos, a atriz Laura Cardoso marcou presença durante sessão do filme Dona Rosinha e esbanjou muita simpatia na ocasião

Nesta quarta-feira, 12, aconteceu a exibição de uma sessão especial do filme Dona Rosinha, estrelado por Laura Cardoso e Bianca Rinaldi, no SESC Consolação, localizado em São Paulo.

Na ocasião, a atriz de 97 anos, que raramente faz aparições públicas, esbanjou simpatia e distribuiu sorrisos para os fotógrafos presentes no local.

Além disso, Bianca fez questão de posar ao lado da veterana com quem ela contracena no filme, que conta a história de Rosa (Laura Cardoso), uma idosa cruelmente abandonada de maneira inesperada pela filha em um ponto de ônibus no interior de São Paulo.

Encontrada e acolhida por Maria Helena (Bianca Rinaldi), Rosinha passa a fazer parte da outra família. Com muita emoção, o filme atinge uma ferida presente em diversas casas da sociedade brasileira: o abandono de idosos. Buscando denunciar esse cenário cada vez mais alarmante, Dona Rosinha retrata a delicada situação de maneira atenciosa.

Elogios

Laura Cardoso, uma das grandes inspirações da dramaturgia brasileira, comemorou 97 anos de vida recentemente. Com 81 anos de carreira, ela se tornou uma das atrizes mais reverenciadas do País. Para celebrar a data especial, a CARAS Brasil conversou com a atriz Bianca Rinaldi, com quem a veterana contracenou recentemente no curta-metragem Dona Rosinha. "Olhar generoso e atento", destacou ela, ao falar de sua grande ídola.

No filme, que relata o abandono de idosos, a personagem de Bianca está vivendo o luto de seu marido e precisa cuidar da filha. É quando ela conhece Dona Rosinha, vivida por Laura, que traz uma tocante de abandono. Bianca falou da oportunidade de dividir a cena com a lenda da dramaturgia. “Um curta que já virou um longa, por conta de tantas imagens e cenas que a diretora quer compartilhar com o público, nesta história tão envolvente e delicada”, iniciou a atriz. “O amor que Dona Laura demonstra quando está no set de filmagem, a sua humildade, respeito com a equipe, com o produto, a sua entrega (…) É tudo muito lindo, cada respirado, cada olhar generoso, atento (…) Tudo é muito inspirador”, emendou.

Bianca não poupou elogios e garantiu que Laura Cardoso é uma inspiração. “Sempre foi e sempre será. Antes de me tornar atriz, já era admiradora da Dona Laura, a emoção dela em cena sempre me deixou encantada. Quando me tornei atriz, comecei a estudá-la também, além de admirá-la na atuação”, confessou.

Sobre os 97 anos da veterana, que esbanja vitalidade, Bianca destacou: “Chegar nesta idade e podendo exercer a nossa arte, sendo convidada para trabalhar, é tudo o que queremos, né?”. Em seguida, ela mandou uma mensagem carinhosa de aniversário para Laura: “Gratidão por ter tido essa experiência tão especial para mim. O aniversário é dela, mas quem ganhou o presente maior fui eu, de ter a oportunidade de contracenar com ela. Viva Dona Laura! Viva a arte!”, finaliza.

Leia também: Veja foto de Lima Duarte e Laura Cardoso quando eram jovens