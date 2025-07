Aos 95 anos, Nathalia Timberg, a Celina da Vale Tudo original, faz aparição em estreia em SP

Prestes a completar 96 anos, a atriz Nathalia Timberg marcou presença na estreia de uma peça em um teatro de São Paulo, nesta segunda-feira, 7

Prestes a completar 96 anos, a atrizNathalia Timbergmarcou presença na estreia da peça "Chatô e os Diários Associados – 100 Anos de uma Paixão", que tem nomes como Stepan Nercessian e Cláudio Lins no elenco. A produção entrou em cartaz em um teatro de São Paulo, nesta segunda-feira, 7.

Para a ocasião, a atriz escolheu um visual totalmente preto. Ela chegou acompanhada ao evento e apareceu sorridente nas fotos tiradas na entrada do teatro. Com apoio para se deslocar até sua poltrona, seguiu esbanjando simpatia distribuiu sorrisos e acenou para os fãs.

Durante a noite, Nathalia ainda reencontrou a amiga e também veterana da dramaturgia Miriam Mehler, de 89 anos.

Carreira de Nathalia Timberg

Nathalia Timberg foi contratada pela Globo em 1965, quando ela já era uma consagrada atriz de teatro. E ela foi escalada para a primeira novela na emissora: 'Um Rosto de Mulher', de Daniel Más, em que contracenou com atores como Cláudio Marzo, Emiliano Queiroz e Marília Pêra.

Ao longo de sua carreira, esteve no elenco de novelas como O Dono do Mundo' (1991), Força de um Desejo' (1999), Ti-Ti-Ti' (1986), Pantanal' (1990), 'Insensato Coração' (2011), 'Amor à Vida' (2013), 'Babilônia' (2015), 'O Outro Lado do Paraíso' (2017). Seu último papel fixo foi como a Gladys em A Dona do Pedaço, de 2019. Em 2023, ela fez uma participação especial em 'Fuzuê'.

A atriz também ficou conhecida por interpretar a personagem Celina na versão original de Vale Tudo (1988-89), atualmente vivida por Malu Galli no remake, atual trama das 9.

No dia da estreia da nova versão da trama, Galli pediu a benção de Nathalia. "Hoje estreia Celina em Vale Tudo, peço a bênção da grande Nathalia Timberg e dos meus Orixás pra entrar neste tablado e recontar esta história", escreveu.

