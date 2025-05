A atriz Vera Fischer surpreende os seguidores ao mostrar uma foto rara sua durante uma aula de natação nesta quinta-feira, 15; confira!

Nesta quinta-feira, 15, a atriz Vera Fischer, de 73 anos, surpreendeu os seus mais de um milhão de seguidores em seu perfil no Instagram ao surgir de roupa de banho e exibir a boa forma. Isso porque a veterana apareceu em uma foto usando um maiô durante a sua aula de natação.

Na seção de comentários, os fãs reagiram às imagens: "Divina. Vejo que a beleza não tem limites, ficando mais bela a cada dia"; "Uma vez lindona, lindona para sempre"; "Sereia" e "Continua muito linda!", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

As fotos, inclusive, acompanham o anúncio de Vera a respeito de seu trabalho no teatro. Na legenda da publicação, ela disse que está se preparando para viajar com seu novo espetáculo: "Pra estar revigorada, renovada, cheia de energia pra nossa estreia em Porto Alegre", escreveu ela, que está em cartaz com O Casal Mais Sexy da América ao lado de Leonardo Franco.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

Fim do casamento com Felipe Camargo

Recentemente, em entrevista ao quadro Pode Perguntar, do Fantástico, da TV Globo, Vera Fischer expôs o motivo do fim da relação com o ator Felipe Camargo, com quem foi casada de 1988 a 1995:

"Olha fomos muito felizes, viu? É que tem casamentos que acabam e sim eu me envolvi com droga. Mas a gente teve muitas brigas por ciúme, incompreensão e também imaturidade, né? Mas foi um casamento bacana enquanto durou. Eu tive o meu filho, Gabriel, que é a coisa mais doce desse mundo. Do primeiro casamento com o Perry Salles, eu tive a Rafaela. E, depois com o Felipe, eu tive o Gabriel. Então, assim, toda relação de amor quando termina com filho que eu quis muito é porque foi feliz", disse. Confira!

Leia também: Vera Fischer lembra que foi suspensa na escola por história picante com os Beatles