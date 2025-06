Aos 66 anos, Zeca Pagodinho surge usando bengala em evento; saiba o motivo

O sambista Zeca Pagodinho rouba a cena no Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, que acontece na noite desta quarta-feira, 4, no Rio de Janeiro

O sambista Zeca Pagodinho, de 66 anos, foi fotografado na noite desta quarta-feira, 4, no Theatro Municipaldo Rio de Janeiro . Isso porque, no local, acontece o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, premiação que celebra a diversidade cultural do país. No entanto, ao chegar ao evento, o famoso logo roubou a cena por surgir usando uma bengala e, inclusive, se locomover pelo local segurando o item.

Na ocasião, ele fez questão de explicar a razão do acessório para ir ao evento :"Ah, é um item do meu look, né? Uma bengala francesa. Eu sou vovô sete vezes. Vou tirar uma onda", divertiu-se ele, que optou pela composição de terno e gravata, em entrevista à Quem.

Após tempo afastado curtindo a família e amigos, Zeca Pagodinho está de volta aos palcos. Confira, abaixo, o look usado pelo músico na premiação:

Zeca Pagodinho no Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira - Fotos: Webert Belicio/ AgNews

Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira

O Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, que acontece na noite desta quarta-feira, 4, tem como objetivo valorizar a música brasileira, no sentido de reconhecer talentos e aproximar o público desta indústria . Anteriormente conhecido como Prêmio da Música Brasileira, esta é a 32ª edição e terá como homenageado a a dupla Chitãozinho & Xororó.

Zeca, inclusive, tem um longo histórico no evento. Isso porque ele acumula 18 troféus da premiação ao longo dos anos . Seu álbum homônimo de 1999 é um dos indicados desta edição.

