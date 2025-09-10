Aos 52, Reynaldo Gianecchini reflete sobre etarismo e envelhecimento

Em entrevista, ator Reynaldo Gianecchini falou sobre rótulos, autoestima e como tem sido envelhecer: "Não tenho essa neurose"
Reynaldo Gianecchini conversou com o gshow durante o festival The Town, no último domingo, 7, e abriu o jogo sobre como tem lidado com o envelhecimento. Aos 52 anos, o ator falou sobre rótulos, autoestima e a importância de olhar para a maturidade com mais naturalidade.
O artista, que por anos foi conhecido como “galã eterno” da TV brasileira, explicou que não se prende a esse tipo de definição e busca viver cada fase da vida com leveza. Para ele, aceitar as mudanças é essencial para aproveitar o presente sem criar expectativas irreais.
Durante a entrevista, Gianecchini afirmou que encara o envelhecimento de forma positiva e destacou o que a maturidade trouxe de melhor. “Eu não tenho essa neurose com envelhecer, eu estou tão feliz com o que a maturidade está me trazendo. As coisinhas mais chatinhas, como uma nova marca ou uma nova cara, ficam em segundo plano. Toda idade é muito linda, do jeito que a gente é”, disse.
O ator também ressaltou a importância dos cuidados com o corpo e com a saúde, mas sem exageros. “Claro que eu me cuido, é legal evitar ir ladeira abaixo no envelhecimento. A tecnologia está aí para isso. Mas eu gosto de manter minha essência, nunca tive vontade de mudar radicalmente. Cuidados são pela qualidade de vida e pela autoestima, que é tudo.”
Além de refletir sobre a passagem do tempo, o ator comentou sobre o etarismo e como a sociedade encara o envelhecer. Para ele, as marcas do tempo são registros de histórias e conquistas. “Hoje em dia a gente fala até de etarismo, como se envelhecer fosse um problema, uma maldição. E não é. Respeito demais cada ruga que vejo nas pessoas. É o reflexo de tanta coisa que você já viveu. Eu acho bonito”, declarou.
Para Gianecchini, olhar para o passado com carinho e para o presente com respeito é a chave para lidar com o tempo. “Não dá para querer ser de 20 anos atrás. Aquilo já foi, foi lindo, mas agora vai ser legal viver bonito com essa idade”, afirmou.
Leia também: Reynaldo Gianecchini fala sobre diagnóstico e médico alerta: 'Desafio importante de saúde pública'
|Yudi Tamashiro fala sobre novas mudanças na carreira
|Saiba quanto tempo durou o reencontro do príncipe Harry com o Rei Charles III
|Claudia Raia desabafa sobre diagnóstico e médica alerta: 'Mulheres são as mais afetadas'
|Giulia Be comenta convite para Lula e Trump no casamento com Conor Kennedy
|Anitta é apresentada para família do namorado em Florianópolis
|Marcelo Médici surpreende com nova personagem e abre o coração sobre a família: ‘Afetuosa'
|Marieta Severo é a madrinha da campanha Setembro em Flor
|Kate Middleton e seus filhos aproveitam as férias; confira!
|Ratinho revela qual o seu maior arrependimento ao longo da carreira
|Aos 52, Reynaldo Gianecchini reflete sobre etarismo e envelhecimento