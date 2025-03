Aos 18 anos, Melody assume relacionamento com fisiculturista

Poucos dias após anunciar o fim de seu último relacionamento, a cantora Melody surpreendeu os fãs ao se declarar ao novo namorado; confira

Nesta terça-feira, 11, Melody surpreendeu os seguidores ao assumir o relacionamento com o fisiculturista João Pancera. Aos 18 anos de idade, a cantora anunciou o fim de sua última relação amorosa há apenas 10 dias.

Na foto compartilhada nas redes sociais, a jovem surgiu abraçada com o amado em uma academia. “My Love (Meu amor)”, declarou ela na legenda da publicação.

E nos comentários, choveram elogios ao novo casal. "Que casal mais lindo de fofos", declarou uma seguidora. "Felicidades", desejou outra. "Lindo casal!", escreveu mais uma.

A cantora Melody assumiu seu último relacionamento no Dia dos Namorados do ano passado. Em seu perfil nas redes sociais, ela surpreendeu seus seguidores ao postar um vídeo em que aparece ao lado de Guilherme Stábile.

Na publicação, a jovem estava de mãos dadas com o rapaz, inicialmente mostrado de costas. Em seguida, eles começam a dançar ao som de Snowman, da cantora Sia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Melody (@melodyoficial3)

Melody faz fotos em frente a carro de luxo no aniversário de 18 anos

A cantora Melody completou 18 no dia 4 de fevereiro, e decidiu compartilhar uma foto em que celebra o seu aniversário. Diante disso, a jovem posou com balões com os números 1 e 8, em referência à nova idade, em frente a um carro luxuoso, e publicou a imagem em seu perfil no Instagram. A famosa, conhecida por seus falsetes, também celebrou a sua formatura no ensino médio no mês passado.

"Dezoitei", escreveu na legenda da publicação em que posa em frente à mansão em que mora.

Na seção de comentários da publicação, a dona do hit Pipoco foi parabenizada. Além de artistas e fãs, Melody recebeu uma mensagem da Netflix. “Parabéns para minha eterna Donzela!”, citou em referência a um videoclipe gravado pela jovem em 2024. Veja a publicação!

