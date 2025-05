Antonio Fagundes faz aparição rara ao lado do neto recém-nascido e a mulher

O ator Antonio Fagundes surge com o seu mais novo neto e xará, Antonio, e a atual esposa, a atriz Alexandra Martins, nesta quinta-feira, 8

Na noite desta quinta-feira, 8, o ator Antonio Fagundes, de 76 anos, surgiu ao lado de seu mais novo neto, o recém-nascido Antonio. Nas imagens publicadas pelo artista em seu pefil no Instagram, ele posou ao lado do pequeno, usando um macacão de bebê amarelo, e ao lado da atual esposa, Alexandra Martins, com quem é casado desde 2016.

"Com meu netinho e xará, Antonio", escreveu na legenda da publicação. A criança é fruto do relacionamento do filho do ator, Antonio Fagundes Neto, com sua mulher, Aline Reis.

A atriz Clarisse Abujamra, que é avó de Antonio, também publicou uma imagem ao lado da criança. Os doi foram casados entre 1973 a 1988.

Confira, abaixo, as imagens:

Clarice Abujamra aparece ao lado do neto, Antonio - Foto: Reprodução / Instagram

Filho 'de coração' de Antonio Fagundes

Antonio Fagundes Neto é o filho mais velho de Antonio Fagundes e Clarice Abujamra. O executivo é adotado e trabalha na área de marketing de uma empresa multinacional.

Além dele, Fagundes também é pai de Dinah, de 43 anos, e Diana, de 40. O caçula, Bruno Fagundes, de 35, também é ator e chegou a contracenar ao lado do pai.

Carreira

No dia 18 de abril, Antonio Fagundes chegou aos 78 anos. A idade contempla uma trajetória artística de sucesso com o seu nome vinculado a diversas novelas de sucesso como Vale Tudo (1988), Renascer (1993) e O Rei do Gado (1996).

Vale lembrar que Fagundes quase abandou a carreira para atuar como vendedor. O artista, inclusive, chegou a trabalhar no ramo de vendas e conseguiu promoção para cargo de gerência. Saiba mais!

