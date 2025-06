Anna Livya Padilha recorda passado com orgulho e encontra cura na maternidade: 'Me deu propósito'

Compartilhando sua rotina e os desafios da maternidade solo, Anna Livya Padilha acumula milhões de seguidores e vive momento de reconexão com a arte

Em um momento de virada, Anna Livya Padilha (24) não nega estar vivendo uma fase bonita, embora desafiadora. Encarando a maternidade solo de Zulu, que recentemente completou 2 anos, ela encontra nas adversidades a motivação para compartilhar sua rotina com as seguidoras e se aventurar por novos projetos —sem esconder a vontade de voltar à atuação.

Conhecida por interpretar Janu em Chiquititas (SBT) e a Menina Fantasma nos quadros de pegadinhas da emissora, a atriz precisou lidar com a exposição e o fim de seu antigo relacionamento com empresário Bruno Gomes (35). No entanto, foi Zulu, fruto da relação, que a curou, como ela conta.

"A maternidade virou minha chave de dentro para fora. Me curou, me deu propósito e me ensinou a amar de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Ser mãe me fez enxergar a mulher que eu sou hoje", declara Anna Livya Padilha , em entrevista à CARAS Brasil.

Cada vez mais forte, sensível e consciente, a influenciadora conquistou mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais ao mostrar seu dia a dia real. Para ela, mostrar além dos momentos perfeitos foi o que criou uma grande conexão com seus seguidores.

"Ser mãe solo me desafia todos os dias, mas também me mostra uma força que eu nem sabia que tinha. Compartilhar isso com quem me acompanha me lembra que não estou sozinha, e que tem muita gente vivendo algo parecido."

Agora, Anna também faz um movimento de reconexão com sua veia artística. Ela conta que tem se permitido experimentar, e, apesar de desafiador, o reencontro tem sido bastante libertador e proveitoso para os novos projetos que vem por aí.

"É sobre dar conta, cair, levantar, rir no meio do caos e celebrar as pequenas vitórias", acrescenta. Abaixo, a atriz, nascida em Guaratinguetá, cidade do interior de São Paulo, dá mais detalhes sobre o momento de virada em sua vida, e conta o que os fãs podem esperar. Leia trechos editados da conversa.

Qual a importância de mostrar seu dia a dia e sua superação nas redes sociais, para seus mais de 2 milhões de seguidores?

Mostrar minha realidade é quase um compromisso que eu tenho comigo mesma e com quem me acompanha. No meio de tanta perfeição nas redes, acho importante mostrar o que é real. Tem dias bons, tem dias difíceis, e tudo isso faz parte. Quando compartilho minha rotina, minhas lutas, minhas conquistas, sinto que isso conecta, encoraja e acolhe. E muitas vezes, essa troca me fortalece também.

Você também mostra seu autocuidado, rotina com o Zulu e a importância da fé. Como esses pontos impactam a sua vida?

Esses três pilares são tudo pra mim. O autocuidado é meu lembrete de que eu também preciso me nutrir. O tempo com o Zulu é meu refúgio, é onde eu respiro fundo e me reconecto. E a fé é o que me sustenta nos dias em que a força parece acabar. É através deles que eu consigo manter o equilíbrio e seguir em paz.

Recentemente, você fez uma publicação da trend de encontrar sua "eu" mais nova para um café. Como é poder ver sua trajetória até hoje?

Foi muito forte para mim. Eu queria olhar nos olhos daquela menininha e dizer que tudo vai fazer sentido. Que mesmo nos dias mais difíceis, ela está sendo moldada para viver tudo o que vive hoje. Olhar para trás com amor e orgulho da minha própria história é algo que tenho aprendido a fazer com mais leveza.

Agora, você também está se fortalecendo como artista. Como tem sido esse processo?

Está sendo um reencontro com uma parte minha que sempre existiu, mas que ficou guardada por um tempo. Me permitir explorar esse lado artístico tem sido libertador. É um processo novo, desafiador, mas muito verdadeiro. Estou me permitindo sentir, criar, me expressar sem medo. E isso tem me curado em muitos sentidos.

Você tem novos projetos que possa compartilhar?

Tenho sim. Estou envolvida em algumas coisas que me animam muito, projetos que têm tudo a ver com essa fase que tô vivendo. Ainda não posso abrir tudo, mas em breve vou compartilhar. É um momento de muito crescimento pra mim, e eu estou feliz com o que está nascendo daqui.

