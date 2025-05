Anna Lima inspira mulheres ao falar sobre menopausa e revela: 'O mais difícil foi'

A atriz Anna Lima compartilha com a CARAS Brasil detalhes sobre a menopausa e aconselha mulheres que ainda vão entrar nessa fase

A atriz Anna Lima (51), que encanta o público ao dar vida à personagem Bateseba na oitava fase da novela Reis, da Record TV, abre o coração em entrevista exclusiva à CARAS Brasil para falar sobre um tema que, embora natural, ainda é cercado de tabus: a menopausa.

Com mais de três décadas de carreira e um histórico marcante de papéis fortes e inspiradores, Anna se posiciona como uma porta-voz de mulheres que estão entrando na fase da vida que vai dos 45 aos 55 anos. Com sensibilidade e bom humor, ela compartilha reflexões poderosas sobre o processo de amadurecimento feminino e revela como vive esse novo momento.

“Não se desespere! Está tudo certo. Essa é apenas uma nova fase, e você vai saber vivê-la muito bem. Hoje, a medicina está bastante avançada, e o mais difícil não é a menopausa… o mais difícil foi chegar até aqui!”, diz, entre risos.

Para a artista, esse momento representa mais uma oportunidade de acolhimento e autoconhecimento. Com uma visão otimista e encorajadora, ela incentiva outras mulheres a ressignificarem a ideia de envelhecer.

“Se já estamos na metade da vida, se já subimos a montanha, então aprecie a vista. Desfrute! Você fez um esforço enorme para alcançar esse ponto. Agora não é hora de desistir. ‘Ah, mas agora é só ladeira abaixo’, alguns podem dizer... E sabe o que eu respondo? Você pode descer no seu tempo, na velocidade que quiser!”, reflete.

Com uma maturidade leve e inspiradora, Anna celebra as conquistas e saboreia a liberdade que a experiência oferece. Ela convida as mulheres a viverem o presente com orgulho do caminho trilhado. “Vamos celebrar a paisagem. Vamos valorizar o auge. Vamos brindar tudo o que nos trouxe até aqui. E que essa descida seja leve, consciente e cheia de significado, no nosso ritmo.”

Anna também destaca o valor da trajetória já vivida, das memórias construídas e da força que se acumula com o tempo. Para ela, a menopausa é apenas um detalhe entre tantas transformações da vida.

“Agora começa um novo capítulo, com novas lembranças que você vai criar a partir de hoje. E o melhor: você tem bagagem. Pode comemorar tudo o que já viveu de bom e rir de tudo o que parecia difícil lá atrás.”

Com voz doce e cheia de vitalidade, a atriz finaliza com um recado que mistura sabedoria e afeto. “Coma os frutos maduros que você plantou. Aproveite sua maturidade. Lambuze-se, ria, divirta-se. Você fez por merecer chegar até aqui.”