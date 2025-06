Anitta revela diagnóstico após cancelar show: 'O tratamento é lento'

A cantora Anitta revelou para os fãs seu problema de saúde após precisar cancelar o show que faria no São João de Campina Grande

Anitta comunicou nesta segunda-feira, 16, o cancelamento do show que faria no São João de Campina Grande no dia 18. Através de um áudio enviado para um canal de contato direto com os fãs, a cantora explicou que está lidando com uma "infecção bacteriana severa".

"Olá, todos os meus fãs. Estou vindo aqui mandar esse áudio para vocês porque a gente teve que informar que, infelizmente, não vai ser dessa vez meu primeiro São João de Campina Grande. Nem preciso dizer pra vocês que estou triste", disse ela.

"Tem sido um ano desafiador pra mim nesse sentido, dos compromissos, de alguns cancelamentos. Eu tô com uma infecção bacteriana severa, bem complicada, que já estava há alguns dias, mas eu tinha certeza absoluta que até hoje eu estaria bem", desabafou.

Em seguida, a famosa falou sobre sua recuperação e agradeceu o apoio e carinho dos fãs. "Estou recebendo tratamento, recebendo antibióticos na veia. Está tudo sob controle, mas o tratamento é lento. Mas eu sei que vai ficar tudo bem, que eu tenho a torcida de vocês. Já, já estou de volta (...) tenho certeza que já, já isso vai acontecer, com todo o apoio de vocês, meu, da minha família, dos meus amigos, todo mundo. Amo vocês sempre, penso em vocês todos os dias", finalizou.

Além do São João de Campina Grande, neste ano, Anitta cancelou sua participação no festival Coachella, nos Estados Unidos. Na ocasião, ela alegou "motivos pessoais inesperados".

Anitta abre o jogo sobre vontade de formar uma família

Ao que parece, Anitta tem enfrentado uma jornada de transformação tanto pessoal quanto profissional, e a cantora tem se aprofundado cada vez mais no auto conhecimento. A artista revelou que pretende lançar um projeto musical voltado para mantras, além disso, ela falou sobre sua vontade de formar uma família. "(...) Hoje, tenho sonhos pessoais de ter minha família, viajar com a minha família, criar momentos e memórias, criar minha família, eu mesma mudar muito como ser humano", disse ela durante participação no podcast Alma Talks. Saiba mais!

