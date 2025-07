Anitta exibe o rosto após procedimentos estéticos e faz rara aparição com affair

Após passar por procedimentos estéticos, a cantora Anitta fez uma nova aparição nas redes sociais nesta terça-feira, 01. Veja as fotos!

A cantora Anitta fez uma nova aparição nas redes sociais nesta terça-feira, 01. Em uma publicação, ela compartilhou um álbum de fotos da viagem a Roma, onde aparece ao lado do affair, da família e de amigos.

"A vida ultimamente", declarou ela na legenda. Entre as fotos, ela mostrou um momento com seu affair, Ian Bortolanza, um catarinense que atua como diretor em uma empresa de marketing esportivo. Em outros cliques, a artista posou com artistas internacionais. E ela também mostrou como ficou seu rosto após realiizar alguns procedimentos estéticos. Veja as fotos compartilhadas:

O que Anitta fez no rosto?

Na noite desta segunda-feira, 30, Anitta publicou uma nova selfie exibindo a mudança sutil em seu rosto e os fãs rapidamente passaram a comentar sobre possíveis novos procedimentos estéticos feitos pela artista no rosto. E a assessoria da cantora confirmou ao portal 'Metrópoles' que a famosa optou por realizar preenchimento labial e harmonização facial para afinar o queixo e das bochechas.

Quem é Ian Bortolanza?

Discreto nas redes sociais, o affair de Anitta é natural de Florianópolis. Com formação em Administração de Empresas pela Universidade Estácio de Sá, construiu uma sólida trajetória no setor da saúde. Antes de ingressar no marketing esportivo, atuou por mais de uma década em áreas como ortopedia, cirurgia cardíaca e hemodinâmica, além de atuar na importação e comercialização de produtos médicos.

Atualmente, Bortolanza é responsável pela gestão de carreiras de grandes nomes do esporte, incluindo os lutadores Rafael dos Anjos e Alex Poatan Pereira. Fora do ambiente profissional, ele se dedica a hobbies que envolvem esportes e aventura.

