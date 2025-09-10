Anitta é apresentada para família do namorado em Florianópolis

Cantora Anitta viajou à capital catarinense para dias especiais ao lado de Ian Bortolanza e levantou rumores sobre o futuro do casal

Anitta tem aproveitado os últimos meses para conciliar compromissos profissionais e momentos mais reservados da vida pessoal. No último fim de semana, a cantora esteve em Florianópolis e viveu um encontro importante ao lado do namorado, Ian Bortolanza.

Durante a passagem pela cidade, a artista também surpreendeu os fãs ao subir ao palco da Tardezinha, projeto comandado pelo amigo Thiaguinho, no Estádio Orlando Scarpelli. A participação especial agitou a noite de sábado e marcou um dos pontos altos da sua estadia na capital catarinense.

A viagem, no entanto, incluiu um momento ainda mais importante. A cantora foi apresentada à família de Ian, seu atual namorado. Fontes próximas à cantora afirmam que o relacionamento está sólido e que o empresário de 33 anos é muito bem visto por amigos e equipe. “Ele é um rapaz gentil, discreto e muito prestativo”, descrevem.

O casal se conheceu por meio das redes sociais, de forma despretensiosa, e engatou o relacionamento pouco tempo depois. Ian acompanhou Anitta em três apresentações dos Ensaios da Anitta durante o pré-carnaval, mantendo sempre uma postura reservada nos bastidores.

Quem é Ian Bortolanza

Natural de Florianópolis, Ian atua no setor esportivo e é sócio de duas empresas na área. Além disso, coordena a produção de um podcast sobre lutas e pratica Muay Thai, esporte que acompanha de perto. Antes, trabalhou na distribuidora de produtos médicos da família, também localizada na capital catarinense.

Apesar do envolvimento com o mundo das artes marciais, amigos próximos destacam que o que mais chamou a atenção de Anitta foi a forma discreta como Ian lida com a relação. O empresário evita os holofotes e prefere manter a vida pessoal longe de exposições desnecessárias.

Com o avanço do relacionamento e a boa relação estabelecida com a família, crescem as especulações sobre um possível noivado. Apesar dos rumores, Anitta e Ian ainda não confirmaram planos de casamento.

Leia também: Anitta reaparece com rosto renovado e acende debates sobre estética, autoestima e identidade