Anitta curte passeio com o pai e esbanja simpatia

Nesta quarta-feira, 12, Anitta aproveitou o tempo livre para curtir um passeio ao lado do pai Mauro Machado.

Eles aproveitaram um cineminha no shopping Village Mall, localizado na Barra da Tijuca, famoso bairro do Rio de Janeiro.

Para a ocasião, Anitta escolheu um look bem confortável com uma camiseta regata e uma calça com modelagem mais larga. Além disso, a artista esbanjou simpatia ao posar com fãs que estavam presentes no local.

Perda de seguidores

Em suas redes sociais, Anitta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 64 milhões de seguidores.

A cantora não costuma mostrar tanto de sua vida pessoal. Porém, na recentemente, a artista publicou em seu Instagram Stories algumas fotos em que aparece em um terreiro de umbanda.

Nas imagens, Anitta surgiu com um look todo branco ao lado de outros membros da doutrina.

Em seguida, a famosa afirmou que sempre que expõe a sua religião nas redes sociais, acaba perdendo uma quantidade considerável de seguidores.

"E lá se vão mais 100 mil seguidores. Toda vez que posto foto no terreiro, é isso. Limpa, limpa, limpa", escreveu ela, adicionando um emoji de coração.

Recentemente, a cantora Anitta participou de um encontro com o Ministério dos Povos Indígenas e o Congresso Nacionale reforçou os laços com a causa indígena durante a reunião com as autoridades. Após a ocasião, a famosa pediu aos fãs por doações de alimentos não perecíveis para aldeias carentes:

"Durante os 14 shows da minha turnê dos Ensaios da Anitta, arrecadaremos alimentos não perecíveis, que serão distribuídos para aldeias em estado de vulnerabilidade", escreveu na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

"Domingo (19), em Brasília, pude repactuar meu compromisso com as causas indígenas no meu país, juntamente com o Ministério dos Povos Indígenas e o Congresso Nacional, representado pela deputada federal e liderança indígena, Célia Xakriabá. Nossos povos originários são guardiões da natureza e estão ameaçados pelas mãos de criminosos covardes e interesses políticos que não priorizam as causas humanitárias, ancestrais e a preservação do meio ambiente. Estamos falando de vidas de crianças, idosos, mulheres e homens que são a chave da sabedoria que precisamos para salvar o planeta", compartilhou.

