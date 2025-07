Angélica relembra vídeo com Preta Gil ao saber de morte da cantora: 'Saudade'

Após saber da morte de Preta Gil, Angélica relembra vídeo de momento feliz com a cantora; apresentadora fez homenagem para a amiga

A apresentadora Angélica se pronunciou na rede social neste domingo, 20, ao saber da morte de morte de Preta Gil. Com um vídeo delas cantando felizes, a loira fez a homenagem para a amiga de longa data.

Lamentando a partida da cantora, que faleceu aos 50 anos após lutar por dois anos contra o câncer, a esposa de Luciano Huck falou sobre ser grata por ter tido a possibilidade de conviver com a filha de Gilberto Gil.

"Não tenho palavras. Só um silêncio cheio de saudade e um coração transbordando gratidão. Gratidão por ter tido você na minha vida, tão perto de mim e da minha família, com esse seu jeito único de ser, inteira, presente, verdadeira. Você foi amiga no sentido mais profundo da palavra, daquelas que a gente leva pra sempre, mesmo quando a presença se transforma em lembrança. Sua força, sua luz, sua alegria de viver, mesmo nos dias difíceis, sempre foram uma inspiração pra mim. Você lutou com dignidade e coragem. Descaaaansa, meu amor. Te levo pra sempre no meu coração", escreveu a comunicadora.

Assim como Angélica, Luciano Huck também se pronunciou em sua rede social sobre a morte de Preta Gil e falou sobre ter sido amigo da artista por mais de 25 anos.

Veja o vídeo de Angélica e Preta Gil cantando juntas:

Preta Gil buscou sua última chance nos EUA com tratamento experimental

A cantora Preta Gil faleceu neste domingo, 20, nos EUA, local onde ela foi buscar sua última chance de tratamento. Ao participar do Domingão Com o Huck em março deste ano, a famosa contou para Luciano Huck que viajaria para fora do país para buscar as alternativas restantes.