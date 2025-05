Angélica reflete sobre uso das redes sociais e admite erro com a filha Eva

Angélica refletiu sobre o uso das redes sociais por crianças e adolescentes, e admitiu que errou sobre isso com a filha Eva, de 12 anos

Nos últimos dias, Angélicaviu o nome do filho Benício, de 17 anos, envolvido em uma polêmica após Duda Guerra, namorada do jovem, não gostar de Antonela Braga ter pedido para seguir o adolescente no Instagram. Casada com Luciano Huck, a apresentadora também é mãe de Joaquim, de 20 anos, e de Eva, de 12.

No novo episódio do Pé no Sofá Pod, apresentado por Flávia Alessandra e Giulia Costa, Angélica comentou sobre os desafios de criar filhos em um mundo cada vez mais digital.

”Eu acho que a gente tem que segurar o máximo que der, cada vez mais hoje com as redes sociais, com tudo que a gente está vendo que está acontecendo aí no mundo e como a coisa está indo acelerada. Eu acho que quanto mais os pais de crianças pequenas que estão ouvindo puderem segurar essa coisa de celular e rede social e tela... segura. 'Ah, mas mãe...' aquela frase que também a gente fala muito, né? 'Ah, mas todo mundo tem'. 'Você não é todo mundo, você é meu filho, eu vou te proteger disso'", disse ela.

Em seguida, a famosa revelou que errou nesse assunto com a filha Eva. "Eu não fiz isso. Eu acho que tem que ser feito. Porque eu fiz dentro de um limite ali que eu achei 'ah, tudo bem'... e hoje eu vejo a diferença do Joaquim com relação à tela. Ele tem um controle muito maior deste vício, que é a rede social, que é tela, do que ela. Não é culpa dela, isso é culpa de quem coordenou isso, no caso somos nós", afirmou.

Maternidade

"É o meu papel principal na vida", afirma Angélica ao falar sobre maternidade. A artista é mãe de Joaquim (20), Benício (17) e Eva (12), frutos do seu casamento com o apresentador de televisão, Luciano Huck.

Ela é empresária, cantora, atriz, apresentadora, mas atribui ao papel de mãe como um grande destaque em sua vida. Na Semana das Mães, Angélica é uma das celebridades convidadas pela CARAS Brasil para falar sobre maternidade e família.

A apresentadora não poupa palavras para elogiar seus filhos e menciona que eles possuem uma relação de muita cumplicidade. Angélica reforça que gosta de viver os momentos ao lado dos herdeiros e curte todas as fases deles.

"Eu gosto de saber que eles sabem que podem contar comigo (risos), e eles sabem disso. Eu vejo que eles têm muita confiança no laço que a gente criou e continua criando. Eu sou uma mãe atenta, gosto de estar ligada no mundinho deles para, que se eles precisarem, eu estar aqui para ajudar", confessa.

Leia também: Famosas reagem ao pronunciamento de Angélica sobre Duda Guerra e Benício Huck